Cvirus.- Experts adverteixen que la depressió nadalenca s'agreuja per l'adaptació contínua a les restriccions

Els símptomes més freqüents són cansament, apatia, pèrdua de vitalitat i d'interés, irritabilitat, pensaments negatius i desesperança. En qualsevol cas, la majoria de les persones que cauen o empitjoren de la seua depressió en aquestes festes és perquè solen tindre un problema de fons que fa que la tristesa aflore amb més facilitat.

I és que, encara que tradicionalment Nadal sol associar-se a felicitat, família, descans i il·lusió, existeix un ampli percentatge de la població que pateix símptomes relacionats amb la depressió i l'ansietat en aquesta època. Alguns denominen a aquesta síndrome depressió nadalenca o "blues de Nadal".

"Afortunadament no és una depressió a l'ús, sinó més una cosa estacional, associada a un moment concret com és el Nadal, no obstant açò pot arribar a ser molesta si no es gestiona adequadament", apunta el doctor Sergio Arques, psiquiatra de Vithas Castelló.

Segons l'especialista, no cal oblidar que durant els mesos de desembre i gener augmenten els casos d'intent de suïcidi, principalment en la gent jove, entre els 20 i 33 anys, i majors de 60.

Les causes que accentuen la depressió nadalenca solen ser variades. Una de les principals són les absències, especialment el duel per un ser estimat que ha mort: "En aquestes dates notem més la falta d'els qui no estan, especialment si ho han fet recentment o en situacions traumàtiques. A més, no cal oblidar l'absència física d'aquells que no podem tindre a prop, situació més que freqüent en aquesta època de la pandèmia".

FELICITAT OBLIGATÒRIA

Altres motius podrien deure's a la pressió publicitària, ja que "pareix existir una espècie de sentiment obligatori de felicitat que s'associa amb el Nadal, la qual cosa pot generar molt estrés en certes persones".

Paral·lelament, l'elevat consumisme d'aquestes dates i la complicada situació econòmica de moltes famílies és una combinació "explosiva", doncs porta aparellada una inversió en regals i menjar especial que molts no es poden permetre.

"Finalment, i no per açò menys important -subratlla el doctor-, hem de recordar el caràcter estacional de la depressió en algunes persones, on les nits més llargues i el clima més fred i plujós incidiran negativament en el nostre estat d'ànim".

NO ÉS OBLIGAT ANAR ALS MENJARS I SOPARS

Per a combatre la depressió nadalenca i el consegüent aïllament social, és important no forçar-se a fer coses que facen sentir malament només per complir amb el que els altres esperen: "Evidentment ningú està obligat a assistir a tots els compromisos nadalencs que es presenten en aquestes dates".

Algunes recomanacions són buscar la companyia de bons amics, desenvolupar activitats recreatives i esportives, escoltar bona música, organitzar amb temps els preparatius i saber delegar en familiars i amics aquelles activitats que estressen, com cuinar, organitzar esdeveniments, comprar regals o decorar la casa.

Tampoc es tracta de combatre les absències oblidant, ja que és impossible, sinó que cal tractar de normalitzar el record d'els qui no estan o ja no tornaran. "És fonamental recordar amb afecte els moments gaudits en el passat, per a açò sol ser útil buscar la companyia d'amics i familiars", incideix l'especialista.

Un altre consell és mantindre un bon nivell d'activitat durant les festes nadalenques; per exemple, un simple passeig a l'aire lliure o fer esport pot ajudar molt a millorar l'estat d'ànim. "La clau estaria a relaxar-se i gaudir del temps de descans, però amb qualitat", agrega el doctor.