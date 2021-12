Polémica viral por los bailes eróticos de una agente a su superior en la fiesta de Navidad de la Policía de Nueva York

El jueves de la semana pasada, en la fiesta de Navidad del Departamento de Policía de Nueva York , la policía Vera Mekuli, incorporada al cuerpo en febrero, le ofreció al menos a dos miembros del cuerpo bailes eróticos y que fueron grabados por algunos de los presentes. En uno de ellos, difundido vía Twitter, el teniente y superior de Mekuli, Nick McGarry, se encontraba sentado en una silla mientras ella bailaba encima de él, que ha sido suspendido de empleo y sueldo.

La policía, de 26 años y nativa del Bronx, no ha hecho declaraciones, pero sí su padre, quien contaba al medio New York Post como se sentía su hija ante lo sucedido en la fiesta del 44º distrito de policía de Nueva York.

“Ella me dijo: 'Papá, cometí un error'”, dijo. "Estoy muy avergonzada por lo que hice. Te avergoncé a ti y a mi familia". "Ella lloró y lloró", explicaba su padre. "Ella es joven... Está casado, el teniente. Debería saberlo mejor. Los voy a demandar”.

Sus compañeros consideran que no debe ser castigada

Según informa Daily Mail, un detective cercano a Mekuli y McGarry declara que "No debería ser sancionada en absoluto", porque según cuenta “ella es una novata y estaba tratando de conseguir puntos. Nick debería haberlo sabido mejor, estando en una posición de poder”.

Mekuli se formó en el Colegio de Justicia Criminal John Jay en el Upper West Side donde estudió justicia penal y ciencia policial y se graduó en 2018. En su perfil de LinkedIn, que ahora está eliminado, se describía a sí misma como una “persona muy motivada y decidida”. “Tiendo a perseguir lo que quiero y no me detengo hasta que lo consigo. Si voy a fallar. Me levanto y lo intento de nuevo” exponía en este portal según recogió el Daily Mail.

No ha sido identificado el otro hombre

El teniente McGarry, que trabajó para la policía de Nueva York desde julio de 2010, ahora cuenta con un puesto en el Distrtito de Tránsito 12 en el Bronx. Sin embargo, no se tienen datos del otro hombre con el que Mekuli bailó como mostraba otro vídeo, en el que se encontraba en posición horizontal de cara al suelo, con las manos sobre el suelo y los brazos extendidos, mientras que la mujer bailaba encima de él y cerca de su trasero.

El New York Post recoge una declaración de una fuente anónima que explica que McGarry “sabe que la cagó”. "Ni siquiera puedo decirle cuántas veces les dicen eso a los supervisores entrantes" y que por parte de Mekuli “no sabe nada mejor porque acaba de llegar al trabajo”.

Como se refleja en el sitio web 50-a.org, McGarry figura en varias demandas, que se resolvieron con acuerdos de 130.000 dólares (casi 115.000 euros) aunque su implicación directa en ella no está clara. Ante esto, el departamento de Policia explica que las quejas "no tenían fundamento".