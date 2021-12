Antonio David Flores tira de la manta y carga contra 'Sálvame' y Kiko Hernández: "Lo lanzaron a la yugular de mi hija"

El excolaborador televisivo Antonio David Flores ha cargado duramente contra Sálvame, programa en el que él mismo trabajó durante años, hasta que fue despedido a raíz de la emisión del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, que le dejaba en un mal lugar.

Además de criticar y acusar a su exprograma, Antonio David lanzó en su canal de Youtube acusaciones contra su excompañero, Kiko Hernández, pues había sido este, en opinión de Antonio David, el que más había criticado a su hija, Rocío Flores.

"El funcionamiento de Sálvame es el siguiente: como el homenaje de los contenedores [un especial de Sálvame sobre Rocío Jurado] no tenía contenido, ni de dónde sacar, porque todo lo que hacen es humo, necesitaban tener en frente a un enemigo", decía Antonio David.

Ese enemigo era, según Antonio David, su hija, Rocío Flores, por su participación en Ya son las ocho y sus palabras sobre el supuesto homenaje.

"A Kiko Hernández lo lanzaron a la yugular de mi hija", se quejaba el excolaborador. "Es una chavala joven que no ha hablado mal de nadie, por qué no le pides perdón tú? ¿Por qué tienes que mofarte de ella y aludes a su aspecto físico?", decía Antonio David.

El excolaborador comenzó entonces en su vídeo a sacar noticias de antaño sobre Kiko Hernández y sus muchas polémicas a raíz de Sálvame y Crónicas Marcianas, como cuando le dijo a Sonia Arenas "me levanto y te pego dos hostias" o cuando acusó a colaboradoras de practicar sexo para seguir yendo a platós.

"Eres un tipo peligroso y no deberías estar trabajando en televisión", valoraba Antonio David Flores de su excompañero Kiko Hernández. "Criticas el aspecto físico de las mujeres, las humillas. ¿Cuándo vas a aprender a respetar a las mujeres? Llevas 15 años insultándolas, menospreciándolas", valoraba Flores.

El despedido de Sálvame cargaba a continuación contra el programa de Telecinco por haberle criticado.

"Habéis manipulado, me habéis hecho un juicio mediático y me habéis sentado en el banquillo de la televisión para ser juzgado en público, cuando no tengo ni una demanda, me habéis colocado el cartel de maltratador y he sufrido acoso en redes sociales por vuestra culpa", les acusaba.

"Se os cae la lagrimita cuando sois los verdugos, lleváis 12 años castigando a los famosos para ganar audiencia y dinero", les decía a sus excompañeros y jefes, a los que recordaba que, según él dijo, "sois el programa con el mayor número de condenas de la televisión".

Antonio David Flores acabó su vídeo retando a un duelo a Kiko Hernández: "Cuando quieras, a la hora que quieras, hacemos un directo, un carita a cara, de hombre a hombre, pero deja a mi hija en paz".