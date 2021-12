Telecinco emitió este miércoles 22 de diciembre una nueva entrega de La isla de las tentaciones 4. En el capítulo se pudo ver el primer encuentro a través de un cristal. En la hoguera de los chicos, estos decidieron que fuera Alejandro Nieto quien accediera a tal privilegio, pues el modelo había sido el más sufridor de Villa Playa.

Las chicas no tuvieron oportunidad de elegir, por lo que fue Tania quien acudió a la playa para ver a su prometido. La influencer se afanó en transmitirle a su chico que le estaba fallando la boca y que debía de pensar lo que decía y hablar bien de ella, mientras que él insistió a Tania en que no se quitara el anillo de compromiso y en que no se acercara tanto a Stiven.

Esto no fue lo único dispar en la pareja, hubo algo posterior que evidenció aún más lo distintos que son y fue la interpretación del encuentro. La canaria contó que no se sentía satisfecha, pues Alejandro no se había parado a prestar atención a los reclamos de ella... mientras que Alejandro celebró que había visto amor en los ojos de Tania, sin llegar a comprender que lo que estaba haciendo que la perdiera eran sus comentarios posesivos y degradantes sobre ella.

Alejandro ve cómo Zoe y Tania tontean y se besan

Después tuvo lugar la hoguera de los chicos, en la que Alejandro tuvo que presenciar cómo se cumplía su peor pesadilla desde hace varios capítulos, y no fue un tentador. Las imágenes ilustraron a Zoe y a Tania besándose en un juego después de que ambas reconocieran que se atraían y a Zoe, en un total, dejando claro que le encantaría hacer un trío con la canaria, pues sabía que se divertirían mucho juntas.

#LaIslaDeLasTentaciones6 #TentacionesDBT6 Perdonadme por lo pesado que he sido con el tema y sobre todo por el spoiler, pero SÍ, HA PASADO.



HA OCURRIDO



SE HAN LIADO ZOE Y TANIA pic.twitter.com/GLqjeC0vax — Fran Ramos (@fjramosr98) December 21, 2021

Después, las chicas repitieron el beso, pero esta vez sin juego. "Tania le ha comido la boca a Zoe, está lanzadísima y la mira con deseo" dijo el andaluz, preocupado. Por el contrario, Josué, novio de Zoe, se mostró bastante tranquilo pese a Sandra Barneda, que insistió en que su chica era bisexual: "Zoe se da besos así con mis amigas", reflexionó el malagueño.