Nico abandona la hoguera tras ver a Ga·la teniendo sexo con Miguel en 'La isla de las tentaciones': "¿Por qué conmigo no?"

Esta edición de La isla de las tentaciones bien podría llamarse La isla del running; en esta ocasión, fue Nico Aubert quien no soportó la tensión de la hoguera y se marchó corriendo de la misma al rato de ver a su todavía novia, Ga·la Mora, mantener relaciones sexuales con su tentador favorito, Miguel de Hoyos.

La del futbolista fue una reacción bastante llamativa pues, en el mismo capítulo, emitido este miércoles 22 de diciembre en Telecinco, se pudo ver cómo se acostaba con Rosana y tenía una cita con ella y con Miriam, con quien tuvo relaciones sexuales en la entrega anterior.

Además, Nico se negó a ver a su novia cuando esta pidió una hoguera de confrontación para saber en qué punto se encontraban y dijo cosas muy duras sobre Ga·la, como que no era capaz de recordar nada bueno de ella, algo que apuntaba a que el joven podría no sentir nada por la que había sido su novia durante varios años.

Pero el joven se rompió al ver a su chica haciendo lo mismo que él había hecho con dos personas distintas, según dijo, porque le generaba una gran inseguridad, pues con él Ga·la era más inactiva sexualmente y no la reconocía:

Nico: "Lo que he visto ahí no lo puedo perdonar. La idolatro tanto..."



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/L8l5FHos05 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 22, 2021

"Siento muchas inseguridades, no lo llego a comprender. No sé si es envidia, celos... nunca me he sentido así. Me hacen no volver a valorarme. ¿Por qué no quería conmigo y por qué con él le apetece? Se ha acostado con este chico dos veces en una semana y yo me he tirado para acostarme con ella una vez tres meses. Sé que le atrae físicamente y que le apetece, porque la conozco, pero ella nunca va a querer quedar por debajo de mí", reflexionó Nico, muy afectado.

También explicó que para él no era lo mismo pensar que Ga·la pudiera tener relaciones con otro que verlo, algo que le había afectado bastante. Minutos después, dijo que quería irse, pues no aguantaba más, y se marchó corriendo mientras se preguntaba: "¿Por qué con él sí y conmigo no?".

Nico no puede con las imágenes que ha visto de Gal·la y se va corriendo de la Hoguera



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/WVFthaWYIN — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 22, 2021

En cualquier caso, quedó claro que Ga·la estaba cumpliendo con su comentario ante el plantón de Nico en la hoguera de confrontación, cuando dijo que iba a hacer llorar al futbolista.