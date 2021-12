Manuela Carmena opina sobre María Teresa Campos y desvela qué le atrae en los hombres

Manuela Carmena visitó este miércoles el plató de Sálvame (Telecinco), donde fue entrevistada por Jorge Javier Vázquez siguiendo los temas de actualidad que iban apareciendo en una serie de magdalenas, a modo de guiño a la famosa especialidad repostera de la exalcaldesa de Madrid.

"Desde muy pequeña me di cuenta de que me gustaba modificar lo que no me gustaba, siempre me ha atraído mucho la transformación social", explicó Carmena. "La edad me ha quitado el no ir tan rápido como iba antes. Me ha dado paz, me ha dado un conocimiento y una capacidad creativa extraordinaria", añadió.

Preguntada por su opinión sobre María Teresa Campos al aparecer el rostro de la presentadora en una de las magdalenas, Carmena señaló que "la última vez que estuve con ella la vi estupendamente, y me parece muy bien, una más que quiere seguir haciendo cosas".

Vázquez le preguntó entonces si creía que se trata peor a "las mujeres de cierta edad" que desean seguir trabajando, a lo que Carmena respondió que "sí": "Se ve peor que las mujeres seamos viejas, casi nunca se dice 'un hombre viejo', pero sí 'una mujer vieja'; 'una mujer vieja' se dice para molestar'", dijo.

Insultos en política

"¿En algún momento algún insulto te ha hecho daño?", le preguntó Vázquez a continuación. "Daño no, me ha hecho reflexionar: si en política nos dedicamos a insultarnos entre nosotros, entonces no podemos hacer bien la tarea de la política, que no es otra que la de conseguir que mejoren los sistemas, los medios, la situación en la que vivimos todos", respondió Carmena, provocando los aplausos del público.

En un tono más frívolo, Vázquez preguntó después a la exalcaldesa: "¿Bigote Arrocet entra dentro de tu idea de hombre atractivo"?. "Creo que no", respondió Carmena con sicenridad, aunque agregó que "conforme va cumpliendo una unos años, te haces muy generosa... Físicamente a lo mejor no, pero lo mismo tratándole...".

La exalcaldesa no supo concretar qué político actual le parece atractivo (sí reconoció que Pedro Sánchez es "muy guapo"), pero desveló que las cualidades que tiene que tener un hombre para que a ella le resulte atractivo son "bondad e inteligencia". "Entonces, políticos no", bromeó Vázquez.