Sandra Férriz besa a Rubo y le es infiel por segunda vez a Darío en 'La isla de las tentaciones'

Este miércoles 22 de diciembre, Telecinco emitió una nueva entrega de La isla de las tentaciones 4. Se trató de un capítulo repleto de revelaciones y nuevas infidelidades en el que quien tuvo más protagonismo fue Sandra Férriz. Y es que, esta terminó cayendo en la tentación con Rubo, su soltero favorito desde el inicio.

La joven se quedó a solas con él al terminar una fiesta y, tras muchos arrumacos por parte de Rubo, terminaron besándose. Al día siguiente, Férriz reunió a las chicas, se les contó lo ocurrido y dijo que Rubo besaba muy bien y que se había dado cuenta de que su relación con Darío Sellés no iba a ningún sitio.

Darío y Sandra confiesan que ocultaron una infidelidad de ella

Ocurrió en el mismo capítulo en el que, poco antes, Férriz descubrió que su infidelidad a Darío una semana antes de que comenzara La isla de las tentaciones 4 había salido a la luz. Entonces, atacó a Darío y justificó la traición diciendo que su chico no le daba lo que necesitaba de la relación.

Respecto a mentir al programa, pues tanto Darío como ella habían dicho que se habían sido fieles, Férriz dijo que no consideraba su deslealtad una información pertinente. Por otro lado, reconoció que no debería de haberle sido infiel como respuesta a su desencanto, sino haber terminado el noviazgo.

Por su parte, Darío recooció sentirse liberado cuando salió a la luz la infidelidad de su chica, y comenzó a reflexionar, a raíz de los comentarios de sus compañeros, sobre si era objetivo con su novia o estaba "ciego" por el amor que sentía.

"Claro que la perdoné, porque estoy enamorado de ella. Me has dicho muchas veces que me veías inseguro... era por eso. Si ella no quiere decirlo, ¿cómo voy a hacerlo yo? ¿Cómo voy a hacerle daño? Me enteré una semana antes de venir. Estaba solo contra el mundo, porque no se lo podía contar a nadie y me moría, porque tenía que venir aquí", se desahogó Darío.