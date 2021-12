Los madrileños pueden recoger ya desde este miércoles el test de antígenos que está repartiendo la Comunidad de Madrid a las farmacias. La prueba de autodiagnóstico, completamente gratuita, se entregará al enseñar la tarjeta sanitaria y corresponde una a cada madrileño.

Esta medida llega unos días después de la fecha que ofreció en un primer momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debido al desabastecimiento que han sufrido las farmacias estas últimas semanas. Y es que sus ventas se incrementaron notablemente desde el Puente de la Constitución, siendo mucho más mayor a medida que se acercaban las fechas navideñas.

Por ello, se ha decidido que se entregarán un mínimo de 53 unidades al día por farmacia, según los datos facilitados por Cofares, para garantizar así un reparto equitativo.

No obstante, entre el día 24, Nochebuena, y el lunes día 27, la Consejería de Sanidad ha comunicado que no servirá test a las farmacias, por lo que no habrá reparto ni dispensación a los ciudadanos hasta el 28 de diciembre, según ha indicado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).