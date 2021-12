Detingut per agredir dos policies després de negar-se a posar-se la mascareta en un restaurant

Sobre les huit de la vesprada d'aquest dimarts, el propietari de l'establiment situat en carrer Serrano Lloberas va donar l'avís al 092 que aquest client es negava a complir les mesures i causava molèsties als clients, informa el cos municipal.

La patrulla es va trobar a l'home molt alterat, discutint i insultant el personal del local. Després de mediar en l'altercat i calmar els ànims, els agents van aconseguir que es marxara.

Poc després, un altre establiment del carrer Juan d'Àustria va reclamar ajuda pel mateix motiu. En comprovar que es tractava de la mateixa persona, els policies li van advertir que havia de cessar la seua actitud incívica i en contra de les mesures sanitàries.

Aquest home, lluny de relaxar la seua actitud, es va posar molt agressiu contra els agents i els va amenaçar greument. En un moment donat es va abalançar sobre ells llançant patades i punyades.

Una dotació propera de la Policia Nacional va acudir en suport i, gràcies a la seua col·laboració, el sospitós va ser arrestat per un presumpte delicte de resistència i desobediència greu i atemptat a agent de l'autoritat.

Tant els clients com el responsable de l'establiment van rebutjar denunciar les amenaces, encara que es van mostrar disposats a presentar-se com a testimonis quan siguen requerits per la justícia.