Loteria.-Una pescateria de Benimaclet reparteix 25 milions al barri després de 40 anys jugant al número del tercer premi

"Portem des de quasi quaranta anys jugant sempre al mateix número", admet la propietària del local, qui explica emocionada a Europa Press Televisió que "és la primera vegada que toca". El número ha estat "molt repartit" entre la gent del barri "de tota la vida, la clientela fixa", però també ha arribat a Alboraia, Meliana i fins i tot a Còrdova, assegura.

La propietària de la pescateria, situada al carrer Benicarló, explica que s'han assabentat per la telefonada d'una clienta que "ha sigut caure i cridar-nos". "No ens ho créiem perquè era massa bonic", continua i assegura que estan "molt contents".

El 19.517, agraciat amb el tercer premi del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal, dotat amb 500.000 euros a la sèrie, ha deixat 51.500.000 euros en la ciutat de València. El número ha sigut cantat a les 11.32 hores en el nové filferro de la cinquena taula.

"LA VERITAT ÉS QUE HO NECESSITAVEN"

Durant el matí han anat acudint clients agraciats amb el premi "molt emocionats", segons relata la pescadera, "perquè la veritat és que ho necessitaven".

"I jo contenta de veure'ls a ells, més emocionada encara", ha afirmat. Ella mateixa és una de les premiades amb el número i admet que estarà "en un núvol uns quants dies", ja que "hi ha forats que tapar".

Una de les premiades ha sigut una clienta habitual, que s'ha assabentat de la notícia quan ha acudit a la pescateria a arreplegar un encàrrec. "Tots els anys em porte (un dècim), no m'ho crec", ha explicat l'agraciada en declaracions a Europa Press Televisió.

"Pensava que no tocava la loteria, només als altres", ha afirmat emocionada i ha explicat que "ajudarem la família, tindrem un bon nadal i guardarem per al que vinga". "Una mica d'alegria perquè amb açò del Covid no sabem quants ens ajuntarem demà o passat", admet.