El ple d'Alacant expressa el seu "total rebuig a la imposició del valencià" a la província i a la Comunitat

La declaració, que ha tirat avant amb el suport de PP, Cs i Vox -16- i el rebuig de PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV -13-, demana en concret a les dos administracions que combaten de "manera ferma" els casos d'"intent d'adoctrinament" en les aules, "reforçant l'Alta Inspecció Educativa, mentre l'Ajuntament es compromet a complir la Constitució en la defensa de tots els ciutadans i els seus drets lingüístics".

En primer lloc, han intervingut diversos representants d'associacions educatives, que han rebutjat "la imposició de la llengua valenciana i l'arrconament de l'espanyol". També ha pronunciat contra "l'adoctrinament ideològic" a les aules i han assenyalat que no van a permetre "que el conseller Vicent Marzà bandege als habitants de la Comunitat i obligue els pares a portar als seus fills a altres territoris per a poder estudiar en castellà".

Per la seua banda, tant PP com Cs han assegurat que en la Generalitat Valenciana "s'està imitant el perjudicial model català d'imposició de la llengua, arribant fins al punt que actualment dos de cada tres col·legis públics imparteixen menys del 30% de classes en castellà".

L'edil d'Educació, la 'popular' Julia Llopis, ha indicat que "ni a Alacant ni a la Comunitat necessitem una policia lingüística com la qual volen imposar des del Botànic, que ens vigile i que impose l'agenda catalanista a la Comunitat perquè nosaltres defenem el bilingüisme actiu i seguirem treballant, des del sentit comú i la protecció de la legalitat, per la cooficialitat de castellà i valencià en aquesta Comunitat".

"Amb el valencià volen adoctrinar a la població com a Catalunya, el seu temps s'acaba senyor Marzà", ha afegit l'edil, qui a més ha instat el conseller a "abandonar els seus projectes d'implantació del model català a la Comunitat" i a seguir promocionant el valencià "però no des de la imposició i el dogma, sinó des del respecte i la llibertat de decisió".

Igualment, l'edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), ha sostingut que "aquells que demanen respecte per la llengua són aquells que, precisament, incompleixen l'estatut d'autonomia". "La província d'Alacant és plural en el seu idioma, no és el mateix el nord que el sud de la província per a parlar el valencià, però el problema està amb la imposició del valencià als quals no som valencianoparlants", ha agregat.

Així, ha acusat el Consell de "buscar el conflicte" quan en la província d'Alacant "mai hi ha hagut problemes de convivència". "Aquesta iniciativa és per a evitar el conflicte, volem la normalitat que hi ha hagut fins ara", ha conclòs.

El portaveu de Vox, Mario Ortolá, ha mostrat el "màxim suport" a les comunitats de pares i mares que denuncien la "imposició lingüística". "Defenem a tots els que defenen la llibertat, el tema està en l'existència dels partits nacionalistes, si s'alimenta a la bèstia del nacionalisme, al final et mossega", ha indicat.

De la mateixa manera, ha criticat el "coqueteig" de PP i Cs amb Compromís i les entitats pancatalanistas per a pactar pressupostos i activitats que "adoctrinen" a la societat i als menors. "Som fidels defensors de la llibertat absoluta de les famílies per a escollir l'educació dels seus fills", ha destacat.

Així, el portaveu de Compromís, Natxo Bellido, ha indicat que allò "normal" seria parlar de pressupostos en un ple "com el de hui" i no del valencià, i ha acusat l'equip de govern de "falta de projecte i de política" per a la ciutat i ha qualificat la declaració institucional de "una mentida".

"Hauríem de parlar d'Edificant, de pressupostos i de la ciutat, però vostés sempre eviten parlar dels temes importants per la falta de política i de projecte, votarem en contra de la mentida", ha dit.

Per la seua banda, el portaveu d'Unides Podem-EUPV, Xavier López, ha criticat que el PP a Alacant "va en contra" d'un model que defèn i demana a Catalunya. "No hi ha diferència entre un model i un altre, és criticar per criticar, i cal recordar que la llengua valenciana ens uneix com a societat", ha indicat.

Finalment, el portaveu del PSPV, Francesc Sanguino, ha sostingut que les intervencions del PP i Cs estan "plagades de falsedats" i ha assenyalat a l'edil Llopis per "estar caçada" pel contingut d'aquesta declaració institucional. "Pareix que vostés només defenen la llibertat que els agrada, no són capaços de respectar la retolació en valencià de l'Ajuntament, doncs ens desitgen 'Feliç Nadal' i no 'Bon Nadal'", ha subratllat Sanguino.