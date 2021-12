La Marina prorroga fins al 21 de gener l'exposició de la col·lecció col·lectiva de Vicent Madramany

L'exposició, que reuneix més d'un centenar de peces d'art contemporani de gran format, està comisariada per Artur Heras i Josep Salvador, i compta amb pintures d'artistes internacionals com Valerio Adami, Lucebert, Ben Vautier, Jean Le Gac, Pat Andrea, Toni Bevan o Claude Viallat i valencians com Armengol, Javier Chapa, Adrià Pina, Chema López, Boix, Heras, Santiago Ydáñez, Tania Blanco, Mery Sales, Carolina Ferrer o Ernesto Casero.

La mostra rendeix al mateix temps homenatge a l'empresari, mecenes i col·leccionista valencià Vicent Madramany, que va fundar en 2004 a Perpinyà el centre Àcentmètresducentredumonde, reunint més de 300 obres d'artistes internacionals mitjançant una "inèdita fórmula de col·leccionisme cooperatiu", recorden des de la Base en un comunicat.

A més d'un gran apassionat de l'art i el món artístic, Vicent Madramany va ser l'impulsor de la internacionalització de les cooperatives agràries valencianes, i una destacada figura del món del cooperativisme i l'exportació.

VISITES GUIADES

L'èxit de l'exposició ha portat a la Marina de València a prorrogar-la fins al 21 de gener, una oportunitat única de descobrir el més destacat de la col·lecció i conéixer una mica més la figura de Madramany. Per a açò, l'exposició compta amb visites guiades els dissabtes, diumenges i festius d'11.00 a 12.00 hores, gratuïtes i sense necessitat de reserva prèvia.

L'horari d'obertura de l'exposició és de dimarts a divendres de 12.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 hores, dissabtes de 10.00 a 19.00 hores (horari ininterromput) i diumenges de 10.00 a 15.00 hores. Els dilluns la mostra estarà tancada al públic excepte els dilluns festius que tindran el mateix horari que els diumenges.