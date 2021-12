Colomer sent "una gran decepció" davant la taxa turística: "És un error i no és el moment"

Colomer ha realitzat aquestes declaracions en una entrevista en 99.9 Plaza Radio, que arreplega Europa Press, el dia després que els grups de PSPV, Compromís i Unides Podem en Les Corts aconseguiren un acord per a presentar la taxa turística abans de març després de consensuar-la amb el sector, amb els ajuntaments i amb els veïns.

"Vaig sentir una gran decepció perquè desconeixia l'evolució d'aquest clàssic, d'aquest 'déjà vu' que hem viscut tantes vegades en els últims anys. Crec que és un error. Com pot ser que en la sisena onada de la pandèmia aquesta siga la reacció d'un parlament que representa a la sobirania popular, a la pluralitat i a moltíssima gent que ha de creure en les institucions?", s'ha preguntat.

I ha insistit: "No és el moment. En plena sisena onada, en una onada de crisi, cancel·lacions i incerteses que planegen sobre el sector, que la reacció del parlament siga activar aquest impost no em pareix el mes audaç ni el més necessari ni el més oportú".

Colomer advoca per "empatizar amb la gent que pateix" i amb un sector que "no s'ha recuperat, que ha caigut i que està lona perquè ha perdut com ningú". "No és cert que tots estiguem en el mateix vaixell, estarem sota la mateixa tempestat, que és aquesta pandèmia, però hi ha uns que s'han fet molt rics, negocis que no han parat de créixer en el món, mentre a uns altres se'ls ha colpejat en la línia de flotació, com el turisme", ha recalcat el dirigent socialista.

Malgrat la seua "discrepància", el secretari autonòmic ha mostrat el seu "respecte" a la cambra i als grups i ha reconegut que no li agradaria estar en la pell dels portaveus parlamentaris abans de tancar un pressupost. "Però la veritat és -ha reblat- que ni jo personalment ni el meu departament érem coneixedors d'eixe punt".

REACCIONS "PREOCUPANTS" PER ÓMICRON

D'altra banda, i sobre l'evolució de la pandèmia de coronavirus, el secretari autonòmic ha reconegut que les reaccions per la nova variant Ómicron són "preocupants per una atmosfera indissimulable de por que recorre el món" i que s'aprecia igualment en els mercats emissors de turistes de la Comunitat Valenciana.

"Qui ens ho anava a dir? Veníem, a més, d'aconseguir bons percentatges en el pont de desembre, i hi ha danys en l'economia, cancel·lacions...", ha reflexionat.

No obstant açò, Colomer ha asseverat que "cal seguir insistint en una certesa radical: els espais turístics, gràcies a la professionalitat, són cada vegada més segurs". "Anem a veure com evoluciona el futur", ha postil·lat.