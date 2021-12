Laura Escanes relata el desagradable episodio que vivió con una mujer en el tren: "Le faltaba insultarme"

La influencer Laura Escanes ha compartido un incómodo momento que vivió en un tren al escuchar cómo una persona iba hablando sobre ella y su familia. La joven, según ha contado en sus stories, no pudo contenerse y le reprendió por su comportamiento.

En su último viaje de Barcelona a Madrid la modelo fue en AVE acompañada de su hija Roma y una amiga. En un momento dado la pequeña, inquieta, le pidió ir a andar un poco por los pasillos del tren. Ahí fue cuando comenzó todo, ya que llamó a la niña por su nombre y, al oírlo, una pasajera comenzó a comentar: "Ay, Roma, como la hija de Risto Mejide y Laura Escanes".

Pero no quedó ahí, sino que comenzó a cotillear acerca de la pareja sin darse cuenta de que era la propia Laura la que, sentada cerca, estaba escuchándolo. "Empieza a decir: ‘Sí porque se separó, porque se llevan 21 años, porque tiene otro hijo que se llama Julio de su mujer anterior, porque Roma...'", relataba la joven, que no daba crédito a lo que estaba sucediendo.

Aunque trató de permanecer en silencio, ella misma reconoce que no fue capaz de contenerse cuando le oyó "venirse arriba" hablando de los pequeños. "Me levanté, soy muy impulsiva ya lo sabéis, y dije: ‘Mira, perdona, es que estoy escuchando todo, estoy detrás y soy Laura, ¿vale? Lo siento’. Y me volví a sentar.", detallaba explicando que no obtuvo ninguna respuesta.

Pese a estar acostumbrada a que hablen de ella debido a su fama, reconoce que fue un momento muy incómodo y que incluso una conocida de Risto le escribió para contarle que había presenciado el suceso y lo calificó como "desastroso". "No solo lo viví yo heavy, sino que fuera también se escuchaba. Un poco más y le faltaba insultarme”, se ha sincerado la influencer.