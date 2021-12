El TSJCV autoritza ampliar el passaport covid a tota l'hoteleria i altres establiments fins al 31 de gener

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autoritzat la pròrroga fins al pròxim 31 de gener de l'exigència de l'anomenat 'passaport Covid' per a accedir als llocs on ja era obligat presentar-lo, així com la seua ampliació a tota l'hoteleria i restauració, independentment de l'aforament, i a altres establiments com a gimnasos o cinemes, circs, instal·lacions esportives i seus festeres en els quals es consuma beguda o menjar.