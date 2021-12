Elisa Ferrer desgrana las influencias musicales de su novela 'Temporada de avispas' en el Almudín

Ferrer subirá al escenario del Almudín, a las 19.30 horas, acompañada por la periodista y escritora Pilar Carlo Leal, y la charla será presentada y moderada por el periodista, escritor y director del ciclo, Rafa Cervera, según ha informado el Palau en un comunicado.

La presidenta la institución cultural, Gloria Tello, ha destacado que la "gran proyección" de la autora, "toda una revelación literaria que eleva el interés" de un ciclo que ha contado "con importantes autoras y autores de nuestra tierra, lo que da fe del excelente momento que está viviendo la literatura en la ciudad".

Este año el ciclo se celebra en el Almudín, con una mayor asistencia de público que en ediciones pasadas. En este sentido, Tello ha valorado la versatilidad del edificio gótico como un espacio "dedicado a la música, pero también a la palabra, a la danza y a cualquier manifestación artística de calidad".

Definida por Elisa Ferrer como una obra "intimista", 'Temporada de avispas' es una novela que el escritor y crítico literario Carlos Zanón definió como "una enorme historia pequeña", por su capacidad de construir un gran relato alrededor de una protagonista sumida en una cadena de cambios personales.

En 2014, Ferrer, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitat de València y diplomada en Guion de cine y televisión por la ECAM, publicó en 2014 un ensayo sobre el director de cine Wes Anderson titulado The Royal Tennenbaums.

Estuvo becada por The University of Iowa, donde se graduó en el Máster de Escritura Creativa en Español y fue miembro del equipo de redacción de la revista Iowa Literaria. Ha publicado artículos, cuentos, ensayos y poemas en diversas antologías y revistas literarias, como la Revista Temporales de la New York University o la Contratiempo de Chicago. Ha trabajado además como guionista de televisión, como analista de guiones de largometraje para RTVE.

El director de 'Literatura y Música Pop..., al Palau', Rafa Cervera, ha destacado respecto a esta edición que "el objetivo se ha cumplido, hablar sobre literatura a partir de un denominador común que es esa sensibilidad pop, y a la vez descubrir cómo la literatura es, ahora más que nunca, un vehículo para reivindicar la imaginación, la importancia de la palabra escrita y el compromiso con la igualdad, la diversidad y la libertad".

En la presente edición se ha podido escuchar también a Bárbara Blasco, Rafa Lahuerta, Alberto Torres Blandina, Elena Medel, Miqui Otero y Anna Pacheco, así como a sus respectivos entrevistadores: Estela Sanchis, Toni Sabater, Almudena Ortuño, Paloma Chen, Salva Torres y Patricia Moreno Barberá.