AMP.- Detinguda una dona per la mort a martellades a un home a Bétera (València)

Encara que inicialment s'havia parlat que eren parella, fonts consultades per Europa Press han assenyalat que no són matrimoni. La víctima pertanyia a una família molt coneguda a la localitat, en la qual des de fa anys residia també la detinguda.

La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec dels investigacions del succés, ocorregut aquest dimecres de matí. A les 12.00 hores s'estava procedint a l'alçament del cadàver.

Sobre les 10.15 hores, ha entrat un avís en el telèfon d'Emergències 112 on s'informava d'un possible homicidi a Bétera i que hi havia un home sagnant de forma abundant, al carrer San Francisco, segons ha pogut saber Europa Press. Un metge d'Atenció Primària desplaçat al lloc únicament ha pogut confirmar la defunció de la víctima.