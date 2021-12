Fran Ferri se despide de Les Corts entre lágrimas y aplausos y pide a los miembros del Botànic que cuiden el pacto

El que hace diez años entrara a Les Corts como el diputado más joven de la cámara y que causara revuelo cuando acudía con pantalones cortos los primeros días ha reconocido que en esta última intervención estaba "más nervioso que el primer día".

Ferri ha tenido palabras de agradecimiento para todos los trabajadores de la cámara y a los diputados del Botànic. Además, se ha dirigido a los síndicos de los grupos, excepto a Ana Vega, de Vox. A Ruth Merino (Cs) y María José Catalá (PP) les ha deseado suerte y aciertos mientras que con Pilar Lima (Unides Podem) le queda un "café pendiente".

El momento más emotivo ha sido cuando se ha dirigido a Manolo Mata (PSPV), con quien ha compartido cargo desde el principio de la legislatura pasada. A un emocionado Mata le ha dicho: "Solo podía quedar uno de nosotros y has sido tú". "Nos conocemos tan bien que solo con mirarnos ya sabemos hasta dónde podemos llegar", ha agregado.

En su turno, Mata ha indicado que está "en shock" desde el día que anunció que se iba: "De la persona que más he aprendido es de tú". "Eres aire fresco a este parlamento, para mí personalmente será una pérdida brutal. No porque cambien los síndicos, pero porque verte la cara me alegra el día", ha agregdo.

Ferri ha recordado los tres momentos más emotivos que ha vivido en la cámara: la intervención de la presidenta de la Asociación de las Víctimas del Metro, Beatriz Garrote, en 2015; la primera vez que se colgó la bandera LGTBI en la puerta del parlamento y la aprobación de la ley de la memoria y la declaración institucional por Guillem Agulló y las víctimas del odio. En este momento, ha aprovechado por agradecerle a la exsíndica del PP, Isabel Bonig, que firmara aquel documento. También ha recordado a los otros síndicos de otros partidos.

"Vuelvo a mi faena, dejo Les Corts pero no dejo la política ni la militancia", ha agregado, y ha hecho tres peticiones: que cuiden el Botànic, que los diputados se traten con empatía y que planten cara a los "enemigos de la libertad". "Compañeros y compañeras, muchas gracias, mucha suerte. Si necesitan alguna vez un ingeniero, ya saben dónde encontrarlo", ha concluido, y ha bajado por última vez del estrado.