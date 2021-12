Cevisama posposa la seua pròxima edició a juny de 2022

Així ho ha aprovat en la seua reunió d'aquest dimecres el comité organitzador del certamen després d'analitzar el context actual, marcat per la negativa evolució de la pandèmia a tot el món.

D'aquesta manera, malgrat que la comercialització del certamen ha discorregut amb bona resposta per part dels expositors i grans firmes del sector havien confirmat la seua presència, la cita inicialment prevista del 7 a l'11 de febrer es posposa a la pròxima primavera.

"El nostre objectiu és que Cevisama es desenvolupe de forma exitosa en termes de rendibilitat econòmica per als nostres clients i, per descomptat, amb les majors garanties de seguretat i salut. En aquests moments, no pareix factible", subratlla, en un comunicat, la directora de la trobada, Carmen Álvarez.

"Pensem que l'escenari estarà més buidat d'ací a uns mesos, amb una meteorologia més favorable, els plans internacionals de vacunació ja completats i amb més facilitats per a viatjar per al visitant internacional; per açò, doblarem esforços perquè del 13 al 17 de juny tots els professionals celebren en Fira València el gran retrobament sectorial", assegura.

MARQUES "INSIGNES"

Cevisama 2022 reunirà marques "insignes" del sector ceràmic, el bany i la pedra natural, i comptarà amb novetats com "Cevisama Tech", un àrea exclusiva que mostrarà les últimes solucions en innovació i tecnologia aplicades a la indústria ceràmica. A més, el certamen posarà en valor la designació de València com a Capital Mundial del Disseny 2022 amb l'organització de diferents activitats culturals que complementaran l'aparador comercial.

En la seua última edició, celebrada en 2020, Cevisama va reunir a més de 800 firmes i marques i va rebre la visita de 90.000 professionals, dels quals més de 21.000 van ser visitants estrangers.