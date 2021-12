València construirá la mayor planta solar urbana pública del país en el techo de los cementerios municipales

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de València, Joan Ribó, junto al concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramon, durante la acción reivindicativa 'Carbón para las grandes compañías eléctricas', con la que Compromís per València denuncia la subida del precio de la luz.

Ribó ha explicado que está previsto que la instalación de Réquiem In Power empiece a mediados de 2022 que viene y que concluya antes finalizar el año. Las ciudades no suelen tener tanto espacio como para una instalación de este tipo, pero "detectamos una oportunidad de espacio en el techo de los nichos, que no ahora tienen ninguna utilidad, y que sin embargo tienen una buena orientación para instalar placas solares", ha detallado el edil.

Con esta iniciativa se quiere convertir la ciudad de València en "referente" en la producción de energía renovable y en la mitigación del cambio climático, ha subrayado.

Entre las acciones que el consistorio ha puesto en marcha en este sentido, Ribó ha resaltado además que el Área de Servicios Sociales ha destinado 717.204 euros para garantizar el suministro energético a 2.935 familias vulnerables, lo que supone un incremento del 42% respecto al 2014.

NUEVAS OFICINAS DE LA ENERGÍA

También ha puesto en valor el asesoramiento público gratuito a través de la 'Oficina de la Energía', creada en 2019, que ha permitido ahorrar una media de 285 euros anuales a las familias valencianas asesoradas con sus recibos domésticos. "La experiencia ha sido tan positiva que en el presupuesto de 2022 contemplamos la apertura de dos nuevas Oficinas de la Energía", con una inversión de 240.000 euros a los que se sumarán otros 100.000 para poner en marcha una Oficina de la Energía itinerante.

Además, Ribó ha destacado la modificación de la ordenanza municipal de captación solar para usos térmicos con el objetivo de favorecer la implantación de sistemas de energías renovables, en particular las energías solar fotovoltaica y térmica, reduciendo así el consumo de los combustibles fósiles y al mismo tiempo respetando la imagen arquitectónica de la ciudad, y la simplificación de los trámites administrativos asociados a su instalación.

"De esta manera estamos fomentando que los vecinos y vecinas sean a la vez generadores y consumidores de su propia energía para ser más eficientes, rebajar la factura de la luz, garantizar el derecho a la energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono en nuestra ciudad", ha añadido.

Ribó ha puesto de relieve estas iniciativas durante el inicio de la campaña 'Estamos donde toca', con la que la coalición valencianos quiere visibilizar cuestiones que repercuten en el bienestar de los vecinos y vecinas de València. Como primera acción, Compromís ha plantado un monumento en la plaza de Pilar lleno de carbón que denuncia "un comportamiento que no ha sido el mejor ni el que cabía esperar por parte de las grandes compañías eléctricas".

En contraposición, Ribó ha destacado la tarea realizada en el Cap i Casal. "Impulsamos València como la ciudad del derecho a la energía, frente a la subida de los precios de la luz que continúan batiendo récords históricos, sobrepasando hoy mismo la barrera de los 360 euros/MWh y afectando principalmente a los consumidores acogidos a las tarifas reguladas, más de 10 millones de personas en España", ha explicado.

En ese contexto, el alcalde ha recordado que los últimos datos señalan que para un 16% de los hogares españoles la luz es un lujo y sitúan la pobreza energética oculta en un 10%. "Por eso, esta Navidad desde Compromís enviamos carbón a las eléctricas, porque tenemos que denunciar que un derecho fundamental como es el acceso a la energía se trate como un negocio", ha denunciado.

Además, ha destacado el papel de València en la garantía del derecho a la energía: "Nos queremos situar junto a las familias y apostamos por un nuevo modelo energético de ciudad para democratizar la energía y garantizar el derecho a la energía para todo el mundo, así como un futuro sostenible para el planeta", ha concluido.