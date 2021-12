Cvirus.- La Fiscalia no s'oposa a l'ampliació del passaport Covid demanada per la Generalitat al TSJCV

La Generalitat va presentar dimarts passat al TSJCV l'autorització per a estendre l'exigència del conegut com a 'passaport covid' a tots els espais d'oci i restauració, així com a tots els llocs públics en els quals es consuma beguda o menjar -com a cinemes, seus festeres, circs o sales multifuncionals-, i en els gimnasos, en els quals s'haurà de portar també la mascareta.

El passaport també es vol implantar així mateix per a l'accés a tots els espais amb servei de restauració en allotjaments turístics, a les instal·lacions esportives, a les piscines cobertes i als centres recreatius per a majors i, una vegada autoritzada, entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins al 31 de gener.

Fins ara, des de l'inici del mes de desembre, el passaport covid s'exigia en locals d'oci i restauració amb aforaments de més de 50 persones, espais dedicats a activitats recreatives i d'atzar amb menjar, esdeveniments i celebracions de més de més de 500 persones on no sempre es puga portar la mascareta i visites a hospitals i a residències de serveis socials.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va defendre aquest dilluns en la conferència posterior a la Interdepartamental l'extensió del passaport covid a més espais donat la situació "més complexa" en la qual es troba la Comunitat Valenciana per la Covid-19, on en l'últim mes "els contagis i els hospitalitzats s'han triplicat i els ingressos en UCI s'han multiplicat quasi per tres".