José, antiguo dueño del bar de Calella donde ha tocado el tercer premio: "Me jubilé el año pasado y mi hija ha seguido con el mismo número"

La felicidad y la emoción han inundado este miércoles el bar Pepe's de Calella (Barcelona), uno de los lugares en los que ha caído el tercer premio de la Lotería de Navidad. El local, situado en un barrio humilde de la localidad, estaba regentado por José hasta el año pasado, cuando se jubiló y se lo dejó a su hija: "Me jubilé en 2020 y mi hija ha seguido repartiendo el mismo número", cuenta.

Este agraciado número es el 19517, con el que el bar Pepe's ha estado jugando 16 años sin mucha suerte hasta que este 2021 ha repartido unos 15 millones de euros entre sus clientes. Y es que el local ha vendido 30 series, cada una premiada con 500.000 euros (50.000 al décimo).

José ha sido uno de los premiados, y también su familia, pero cuenta que está "muy contento" porque, sobre todo, "se ha repartido entre mucha gente y mucha gente necesitada". "Somos una barriada de apartamentos que la mayoría son segundas residencias y muchos se han llevado el décimo, pero hay una gran parte que lo necesitaba de verdad", cuenta emocionado.

"He visto llorar a gente y yo no he parado. Mis hijos también están que no caben. Yo a esta barriada la quiero un montón. Vine en el 98 y puedo decir que es la mejor de Calella en tranquilidad y gente humilde", añade. También explica que mucha gente se ha acercado al bar a celebrar el premio y a darles las gracias: "Esto parece una manifestación. Me duelen los huesos de los achuchones".

Tino, propietario del bar junto a la hija de José, abraza a su suegro. Jordi Pujolar / ACN

Sobre cómo se ha enterado él, cuenta que ha sido "por los pelos". "Estaba en casa, he encendido la televisión, he visto la terminación y he pensado 'mira, han tocado los últimos tres números'. Cuando he visto el número completo no me lo creía y he tenido que ir a buscarlo para mirarlo. Todavía no sé si estoy en un sueño o dónde estoy".

El número se lo dio su hija, siguiendo la misma tradición: "Yo siempre les daba el número y este año me lo ha regalado ella". Sobre qué va a hacer con el dinero, dice: "A mí ya me ha arreglado. Estando jubilado, voy a ver si encuentro un huequecillo, no sé, en las Canarias, que hace buen tiempo".

El lotero: "Estamos muy contentos porque son gente trabajadora"

Robert Sobirana, el lotero de la administración de Calella que ha repartido 35 series de este número -30 de ellas en el bar Pepe's- dice que está "muy contento porque son gente trabajadora", y espera que el premio ayude a levantar los ánimos en este final de año que define como "tan raro".

Cuenta que él y su mujer gestionan esta administración de lotería desde hace 10 años y que, hasta la fecha, "no habíamos dado nunca nada serio". Antes de dedicarse a la venta de lotería, trabajaba precisamente en el mundo de la hostelería, que dejó para "poder conciliar la vida familiar con la laboral".

Robert se ha enterado de que ha repartido el tercer premio por su hijo: "Estaba viendo el sorteo en el ordenador con mi hijo, me he distraído un momento y me dice 'papa, que ha tocado el tercer premio' y yo '¿Qué dices? ¡Llama a tu madre!, porque mi mujer estaba fuera en ese momento".

La administración número 2 de Calella, donde se ha vendido parte del 19517. Jordi Pujolar / ACN

Mientras seguían el sorteo, Robert tenía la administración cerrada en apoyo a la huelga de loteros de este miércoles con la que reclaman una subida de las comisiones: "Hace muchos años que no nos las suben", denuncia. La intención, señala, era "cerrar por la mañana en apoyo a la huelga y abrir por la tarde porque, si no, me vienen a buscar y me traen de las orejas. Todo el que tenga 20 euros para cobrar... hoy habrá una cola que no acabará en todo el día".

Sobre haber repartido el tercer premio, cuenta que "no sabíamos la sensación que se tenía y ahora ya lo sabemos: mucha alegría. Al bar va gente sencilla y estamos muy contentos. Ahora se empieza la Navidad de otra manera".