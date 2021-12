Sanidad intenta paliar la escasez de antígenos en las farmacias autorizando la venta de test de nuevos proveedores

Las celebraciones navideñas han provocado un aumento "exponencial" de la demanda de autotest de antígenos, que ha llevado a grandes de colas en las puertas de las farmacias donde están agotados o llegan a cuenta gotas y se acaban en cuestión de horas. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad ha autorizado que en las boticas puedan despacharse también test fabricados inicialmente para uso profesional pero que también pueden usarse en casa. El departamento de Carolina Darias, sin embargo, no fijará un precio máximo para ningún test: ni para los que se vendían hasta ahora ni para los nuevos que se autorizarán.

La ministra de Sanidad ha explicado este jueves en el Congreso que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha dado autorización a algunas empresas que hasta ahora fabricaban test de antígenos para uso profesional para que estos artículos puedan también venderse en las farmacias. Se unirán a las 23 compañías que ya sirven a las boticas test de antígenos.

Se desconoce cuántos test de antígenos adicionales podrán suministrarse de este modo a las farmacias, pero Darias ha indicado que con estas autorizaciones el Gobierno busca "dar respuesta al incremento exponencial" de la demanda de autotest de antígenos, que ha dicho, "se ha multiplicado por más de 1.000" en los últimos días.

Darias no ha desvelado tampoco cuántas empresas empezarán a suministrar a las farmacias en virtud de estas autorizaciones, pero ha explicado que son "fundamentalmente de fabricación nacional", que todas ellas tienen la autorización de la UE y fabrican test de muestra nasal, como las que se hasta ahora se venden en farmacias, a las que no llegarán otro tipo de test de antígenos de uso profesional, de muestra nasofaríngea, porque no sería adecuada para una prueba que se hace la gente a sí misma.

El PNV acusa de ir "a remolque"

Darias ha hablado de estas autorizaciones con las que espera aumentar la disponibilidad de test de antígenos en las farmacias a una pregunta de la diputada del PNV, Miren Gorospe, que además de preguntarle qué medidas iba a tomar para solucionar la escasez de estos días, le ha reprochado que Sanidad no haya procedido a la autorización de test de uso profesional a test de autodiagnóstico hasta que no ha habido problemas de "desabastecimiento". "Aquello que pasó con la mascarilla no tenía que haber vuelto a pasar ahora", ha dicho.

"Van a remolque y solo se mueven cuando les interpelan para ello", ha afeado Gorospe a Darias. Le ha recordado que "hace siete meses" su grupo le preguntó si iba a acelerar la autorización de estos test, como le pedían empresas de biotecnología y ha denunciado que el Ministerio de Sanidad no se ha empezando a mover hasta que el PNV registró su pregunta para la sesión de control de este jueves. Darias lo ha negado rotundamente. "No es verdad que actuemos cuando ustedes preguntan, nuestra preocupación es total"

"Tiene productores kilómetro cero para resolver esta situación, tiene que ponerse las pilas y lo que no puede ser es que con la que va a caer en las próximas semanas las farmacias tengan problemas" de abastecimiento, ha insistido Gorospe.

Subida de precio

Mientras tanto, Madrid y otras ciudades siguen registrando problemas para comprar un test de antígenos en las farmacias, algo que también ha incrementado los precios de los pocos que están disponibles. En este sentido, el Gobierno no tiene intención de fijar un precio máximo, como el año pasado con las mascarillas o con el gel hidroalcohólico y se limita a mantener hasta junio de 2022 el IVA al 0% en estos artículos que sean importados, como a otros artículos sanitarios de uso profesional como guantes, batas o respiradores.

Darias ha explicado que en los últimos días el Ministerio también ha estado en contacto con la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) para "seguir la distribución" de los test de antígenos. La patronal no tiene de momento una fecha en la que habrá más test disponibles y habla de "unos días" hasta que el "crecimiento tan grande" de la demanda "se ajuste con la oferta".

Tanto en el Gobierno como en Fedifar afirman que en ningún momento se ha planteado fijar un precio máximo, a pesar de que la propia patronal de los distribuidores admite que, "al haber aumento de demanda", laboratorios y distribuidoras "aumentan el precio, que no debería ser excesivo". Puntualiza que "no hay desabastecimiento", sino "escasez" de test de autodiagnóstico.

Tanto en el Gobierno como en Fedifar recuerdan que los test de antígenos son "un producto de venta libre", que no esta sujeto a fijación de precios.