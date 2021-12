El Gordo de Puerta de Toledo, para los compradores más rezagados: "Se vendió todo anoche a última hora"

La administración de lotería de Puerta de Toledo, en Madrid capital, ha repartido este miércoles el Gordo de la Lotería Nacional, el 86148, y un cuarto premio, el 42833. Lidia y Carmen, las dos trabajadoras de este establecimiento, están todavía no se lo pueden creer y esperan que los premiados se acerquen a celebrar con ellas el acontecimiento.

Lidia llevaba apenas tres meses trabajando en esta administración y está “muy emocionada” por haber repartido ilusión entre los vecinos. Aunque todavía ignoran quiénes han sido los afortunados que han ganado el Gordo, sí saben que "se vendió todo anoche a última hora".

Su compañera Carmen tuvo su propia administración de lotería durante 33 años y donde, se lamenta, nunca dio ningún premio en Navidad. Tras venderla y comenzar a trabajar en esta de la calle Toledo, ha tardado un año y medio en dar el Gordo.

“Le había dicho a mi compañera que la dejaba sola hoy por la mañana porque en 33 años nunca había dado un premio en estas fechas. Me ha llamado mi jefe para decírmelo y me he acercado corriendo”, comenta, todavía conmocionada.

De momento, solo una vecina agraciada con el cuarto premio, Patricia, se ha acercado a la administración a celebrar este golpe de fortuna. “Estoy que no me lo creo, nunca me ha tocado nada. Lo voy a emplear para lo que se dice siempre, tapar agujeros”, explica.

Ahora, tanto Lidia como Carmen confían en repartir la misma suerte para el sorteo del 6 de enero y corean a una: “A por el Niño”.