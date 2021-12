Marzà rechaza "quinielas" y remarca que el grupo de Compromís decidirá el nuevo síndic cuando renuncie Ferri

Así se ha pronunciado Marzà en declaraciones a los medios en Les Corts durante el pleno de Presupuestos, donde ha reivindicado que está "centradísimo" en la Conselleria y ha considerado que Ferri es "el mejor síndic que "ha tenido y tendrá" Compromís, ya que es una persona "insustituible".

No obstante, Ferri ha anunciado su renuncia al acta, aunque todavía no la ha formalizado, y Marzà, que además de conseller es también diputado, es uno de los nombres que más suenan para sucederle. Preguntado sobre cuál sería su respuesta si su grupo le propusiera para el cargo, ha señalado: "Si llega ese momento, ya lo miraremos".

Marzà ha insistido en que está "centradísimo" en la Conselleria y que todos los miembros del grupo de Compromís deben poner el foco en su labor. "Ahora lo que toca es trabajar en la Conselleria y en aprobar los presupuestos más importantes para superar la pandemia", ha agregado.

¿Le gustaría ser síndic de Compromís? "Esto no va de deseos personales, sino que es una cuestión colectiva. Yo seguiré trabajando allá donde esté, ahora mismo en el Consell, donde ejerzo competencias para hacer posible que la ciudadanía viva en las mejores condiciones posibles", ha manifestado. "No me interesa entrar al juego" de las quinielas, ha incidido.