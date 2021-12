La aspiradora sin cable (¡pero con láser!) de Dyson, ahora 50 euros más barata: ¿listo para acabar con la suciedad?

Limpiar es de las tareas de casa que más trabajo conlleva. Si bien es cierto que hacer el batch cooking puede llevarnos varias horas, también lo es que el resto de la semana apenas tendremos que pasar tiempo entre fogones. Lo mismo ocurre con las coladas: aunque nos llevará más rato del esperado lavar, tender y doblar, una vez logrado, podremos olvidarnos hasta la semana que viene (con el respiro energético que ello supone). Sin embargo, a la hora de quitar el polvo, los esfuerzos se multiplican: limpiar encima y debajo de los muebles, barrer, fregar, volver a barrer... Y aun así, ¡la suciedad sigue estando!

¿La solución? Tener a mano buenos aliados que no solo nos ayuden a acabar con el polvo, también a encontrarlo y señalar el polvo. Y, aunque creas que no existen, nada más lejos de la realidad: hay aspiradoras con un láser integrado capaces de alumbrar la suciedad para que podamos dirigir las labores de limpieza. Los inventores de esta tecnología que va a revolucionar tu casa (¡y que te va a enamorar!) no son otros que Dyson, que, además, para celebrar que la Navidad ya está cerca, han rebajado uno de los modelos que más triunfan. ¿Conoces la V12 Slim Complete? Ahora te ahorras 100 euros en su compra... ¡y te la llevas por menos de 600!

El modelo V12 Slim, con tecnología láser. Dyson

La prestación por la que este modelo nos ha conquistado es su tecnología láser que nos permite ver hasta las partículas de polvo y suciedad más microscópicas. Con ello se consigue una limpieza absoluta. El cepillo slim fluflly es el encargado de apostar por esta prestación y está diseñado con un perfil bajo para caber bajo los muebles. Además, incluye otros 11 accesorios, entre cabezales, puerto de carga y accesorios de extensión, para ofrecernos soluciones para todo el hogar, del suelo a las tapicerías y techos.

Más promociones interesantes de la marca

Además de este ‘ofertón’, Dyson quiere ofrecer otras alternativas interesantes para que ningún usuario se quede sin su aspiradora vertical sin cables. Por un lado, encontramos otro descuento jugoso: el de 50 euros que tiene el modelo micro que solo pesa 1,5 kilos sin renunciar a la potencia y a su capacidad de aspirar el 99,99% de las partículas microscópicas. Por otro, también cuenta con promociones que ofrecen regalos y accesorios extra con la compra de las aspiradoras. Ese es el caso de los modelos V10 Total Clean y Cyclone V10 Absolute, ambas con una base de carga de regalo valorada en 150 euros. Por último, la compra del modelo V8 Animal incluye un kit de accesorios de limpieza de alto alcance de regalo. ¡Y está valorado en 50 euros!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Dyson y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.