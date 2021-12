Gal·la muestra el resultado de su operación de pecho tras 'La isla de las tentaciones'

Gal·la ha pasado por quirófano para someterse a un aumento de pecho. Así lo ha contado la propia concursante de la tercera temporada de La isla de las tentaciones en Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset.

La joven asegura que nunca ha tenido complejo con su pecho, aunque sí se había planteado en varias ocasiones la posibilidad de aumentar su tamaño consiguiendo un resultado natural. Y, finalmente, ha decidido ir a por ello.

"Lo hago porque me gustaría que fuera más grande, pero me gusta mucho la forma de mi pecho", cuenta desde la clínica se sometió a la intervención, tal y como se comprueba en el clip.

Gala muestra el resultado de su operación de pecho tras 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Tras grabar su llegada al centro de estética, Gal·la muestra también su reacción al resultado después de la operación, y, aunque su pecho actual le gusta, lo cierto es que no puede ocultar el susto tras toparse por primera vez su nueva imagen.

"¿Todo esto es mío? Aquí hay mucho, me he pasado", indica nada más salir de la operación, visiblemente preocupada. No obstante, su estado de ánimo cambia al comprobar el resultado sin las vendas.

Gala muestra el resultado de su operación de pecho. MEDIASET

"No creo que haya más operaciones después de esta. Me tiene que dar un complejo muy grande para que vuelva a entrar en un quirófano", añade, destacando que esta decisión la ha tomado para reforzar su autoestima: "Yo esto no lo hago por un chico ni por lo que otros digan de mí, lo hago porque quiero verme mejor".