Loteria.- L'administració del tercer premi a València: "Molt repartit, molta finestreta i molta gent d'ací"

"És una alegria molt gran", ha dit, per a explicar que és un premi "molt repartit, molta finestreta, la majoria és de molta gent d'ací, llevant alguna empresa", com alguna pescateria de barri i alguna empresa de servicis, de les quals no ha volgut concretar.

Dotat amb 500.000 euros a la sèrie, el premi ha deixat 51.500.000 euros a la ciutat de València ja que Olmedo ha venut 103 sèries, sense retornar cap. "He donat un bot", ha dit, i ha admès que no ha vist cantar el premi perquè estava fent coses a l'oficina i li han hagut de cridar per telèfon.

Olmedo ha detallat que té molts abonats d'eixe número, que juguen tot l'any, i aquesta és la primera vegada que dona premi en Nadal. Abans havien repartit en sorteigs normals en una administració molt antiga, que ja era de la seua àvia, des dels anys 50.

També creu que haurà recaigut en "molts turistes" perquè és un número dels quals tenen exposats en finestreta. "Porte un molt semblant però no eixe", ha admès el loter, que es veu "desbordat" per haver pogut repartir un premi de Nadal després de molts anys.

Encara no s'ha acostat cap premiat i tampoc sap si ho faran perquè "amb vosaltres ací" diu en referència als mitjans. "Però ja ens cridaran", afirma.