Aunque los enfrentamientos entre las personalidades de Mediaset suelen darse en los platós, los reporteros Alexia Rivas y José Antonio León han hecho una excepción. Y es que ambos han protagonizado un tenso enfrentamiento en Twitter.

Todo empezó cuando la periodista confesó esta semana que Cynthia Martínez le daba pena porque, en su opinión, "no se la toma en serio ni el apuntador". Unas palabras que no sentaron bien al reportero de Sálvame, que salió a defender a su amiga a través de un tuit. "Ya tenían algo en común", escribió este martes.

La reacción de León provocó el enfado de la comunicadora, que no dudó en responderle: "Querido José Antonio León. (Se llama no?) no decías lo mismo cuando hace un par de años me escribías para vernos en Ibiza porque los dos (según tú) éramos guapos y solteros. Ay... qué malo es querer subirse a todos los carros públicamente".

Lejos de quedarse callado, el rostro de Telecinco contestó a la joven recordándole el motivo por el que su nombre saltó a los titulares de la crónica social: la infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López tras aparecer la reportera paseando en ropa interior durante una videollamada.

"Lo que me sumo al carro es del buen hacer del periodismo y del no ataque burdo ataque a Cynthia, pero, claro, Alexia, ¿te llamas no?, explicarte esto a ti que te gusta ejercer la profesión yendo a un reality por una causa tan nombre como la de salir en bragas es como que no", escribió León.

"A mí me gusta usar ropa interior y otros como tú preferís (oye, en esto te apoyo) presumir de pelendengues como Dios os trajo al mundo. Eso sí, natural serás con los hombres. Tu discurso con las mujeres es machista y repugnante", zanjó la exreportera de Socialité.

Después de leer cómo le llamaba "machista y repugnante", el periodista ha optado por bloquear a su compañera para no seguir recibiendo sus comentarios en la plataforma.