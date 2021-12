Mariah Carey y su 'All I Want For Christmas Is You' baten un nuevo récord

Actualmente hay pocos temas que se comparen al impacto que tiene cada año el All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. Hay quienes, de hecho, están tan atentos que se dan cuenta de que el 1 de septiembre la curva sobre sus escuchas en streaming empieza a subir. Es una canción tan asociada por todo el mundo a una época concreta del año que no sorprende su arrolladora presencia en todas partes. Tanta, que acaba de batir un récord.

En anuncios y programas especiales de televisión, en bares y restaurantes, en el hilo musical de grandes almacenes... Un villancico más que acaba de regresar al número uno de la lista de éxitos que registra la revista Billboard, un puesto que ya ha alcanzado hasta tres veces en toda su dilatada historia, teniendo en cuenta un importante dato: la canción es de 1994.

Sin embargo, fue gracias a su aparición en la película Love Actually, de 2003 y que se ha ido ganando el status de clásico navideño, por lo que se ha ido ganando año a año toda su popularidad hasta el punto de conseguir ese tercer número 1 que, además, tiene un ingrediente más: es el tercero consecutivo.

All I Want For Christmas Is You se ha colocado en lo más alto de la lista de lo más escuchado en 2019, 2020 y este mismo 2021. Una proeza si se tiene en cuenta que en su primer año únicamente alcanzó el puesto número 12 y entró por primera vez en el top 10 mucho después de lo que el público cree: en 2017.

“Can’t even know what to say” but in a voice note! The most amazing news to wake up to!!! 🎄🥳❄️💖 I love you!!!! 🦋🦋🦋🦋🐑🐑🐑🐑🐑🐑 #AllIWantForChristmasIsYou pic.twitter.com/6vcQBRxPL5 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 20, 2021

Para todo ello influyen las campañas que cada vez con más misterio y autoconsciencia protagoniza la cantante, quien a su vez no ha tardado nada de tiempo en reaccionar, con bastante jolgorio, a la noticia. "Ni siquiera sé qué decir", se ha grabado Mariah, quien ha publicado en Twitter una nota de voz agradeciendo a sus seguidores el apoyo que le siguen dando desde los años 90, tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos.

La artista no ha dudado en celebrarlo con sus followers (tiene casi diez millones y medio en Instagram) haciendo que su marido, Bryan Tanaka, les grabase un vídeo a ella, a sus hijos, Monroe y Moroccan, y a sus perros, que parece que también les ha llamado el camino de la interpretación musical.