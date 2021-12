Loteria.- El loter de Santa Catalina ven per finestreta una sèrie del primer cinqué: "És molta alegria"

El loter, que ha detallat que aquest número no té abonats en la seua administració, ha assenyalat que, en vendre's per finestreta, desconeix la identitat de qui ho ha adquirit, per la qual cosa ha considerat que la sèrie estarà molt repartida.

"Estem molt contents de començar el dia així. És molta alegria", ha afirmat Raúl Pérez. El 92.052 ha sigut un premi matiner, atés que ha eixit poc abans de les 9.30 hores. El propietari de l'administració ha apuntat que afronta el dia "amb ganes de donar més premis" del Sorteig Extraordinari de Nadal. "Esperem que aquest no siga l'últim i que els següents siguen més importants", ha manifestat.

Així mateix, ha destacat que enguany, el seu establiment, situat al centre històric de València, va donar un primer premi de la loteria nacional dels dissabtes i va repartir 60.000 euros i ha agregat que l'any anterior va donar un altre premi en un sorteig especial dels dissabtes en el qual es repartien 150.000 euros al dècim i 15 milions en coincidir la sèrie i la fracció.

El responsable de l'administració de loteria de Benidorm, que ha venut 24 dècims d'aquest cinqué premi, Gregorio Cano, manté l'administració tancada per la vaga convocada en aquests establiments. No obstant açò, en declaracions a À Punt, recollides per Europa Press, ha assenyalat que desconeix a qui li ha pogut vendre els bitllets i que "probablement haja sigut a algun turista que els haja comprat a l'estiu i els hi ha portat a la seua terra".

És la primera vegada que dona un cinqué premi. De la mateixa manera, ha destacat que l'estiu ha sigut "bo" per a la venda de loteria i que la tardor "ha sigut un poc més fluixa per la falta de l'Immers, però tampoc roïna del tot" en vendes.

Aquest cinqué premi també ha passat pel municipi valencià de Canet d'en Berenguer, on un estanc ha sigut l'encarregat de vendre un dels dècims premiats amb 6.000 euros. La propietària de l'establiment ha afirmat, en declaracions a Europa Press, que el dècim es va vendre per resguard i desconeix a qui li ha pogut tocar el premi.

Ha afirmat: "Açò sempre és alegria. Tant de bo i tocara més vegades així. És un dia d'alegria i espere encara donar el primer premi de la loteria", ha manifestat després d'indicar que fa dos anys ja va repartir part del tercer premi del sorteig a unes xiques de Madrid.