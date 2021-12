El primer volum de 'Curts Comunitat Valenciana 2022' reuneix sis curts documentals, de ficció i animació

L'IVC elabora dos volums anuals del catàleg 'Curts Comunitat Valenciana'. El primer es publica al gener i el segon, al juny, amb un màxim de sis curtmetratges per cadascun d'ells. Així mateix, l'Institut Valencià de Cultura realitza la promoció del catàleg de curtmetratges per un període de dotze mesos.

El director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia de l'IVC, José Luis Moreno, ha assenyalat que, "per segon any consecutiu, l'Institut Valencià de Cultura elabora dos volums del catàleg 'Curts Comunitat Valenciana', amb la finalitat d'ampliar el nombre de curtmetratges seleccionats i aconseguir una major projecció del curt valencià als festivals de cinema".

En aquest primer volum de 'Curts Comunitat Valenciana 2022' s'han seleccionat sis curtmetratges: tres curts documentals, dos de ficció i un d'animació.

La selecció està formada per 'La promoción', de Lucía Sáiz Alegre; 'Diecisiete y medio', d'Andrea Alborch; 'Réquiem Georg', de Raúl Riebenbauer; 'Un cuarto de equipaje', de Daniela Cuenca; 'Hardcore', d'Adán Aliaga, y 'Las visitantes', d'Enrique Buleo, detalla la Conselleria en un comunicat.

'La promoción' és un curtmetratge documental escrit, dirigit i produït per la valenciana Lucía Sáiz Alegre, sobre quatre joves d'entre 24 i 30 anys que reflexionen sobre la seua situació actual, les seues pors, els seus objectius i les seues perspectives vitals. Tot açò en un context marcat per una situació laboral, econòmica i emocional complexa.

Graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Jaume I, Lucia Sáiz Alegre (València, 1996) ha dirigit i produït tres curtmetratges documentals: 'Nada que contar' (2018), seleccionat en més de 15 festivals nacionals i internacionals; 'La ZAL Zona Abans de Llauradores' (2019), i 'La promoción' (2021). Els seus curtmetratges es caracteritzen per una temàtica compromesa socialment.

'Diecisiete y medio' és un curtmetratge de ficció escrit, dirigit i produït per la gandiana Andrea Alborch, que sorgeix d'una pregunta: Què fer quan s'està esperant? Rodat a Elx, el curt està protagonitzat per Alejandro Valera Martínez, Candela Valera Martínez i Fran Martínez Talué.

Andrea Alborch (Gandia, 1998) ha cursat estudis artístics de música i el grau en Comunicació Audiovisual a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. També ha participat en diferents produccions audiovisuals professionals, així com en diversos projectes musicals.

Produït per les empreses El Señor Bauer i Rinoceronte Films, 'Réquiem Georg' és un documental dirigit per l'escriptor, periodista i documentalista valencià Raúl Riebenbauer, amb guió del propi Riebenbauer i Nayra Sanz Fuentes.

El documental part de la història d'un periodista que li demana al seu segon pare que fabrique un objecte per a un ritual funerari. Amb ell tractarà de tancar una llarga i obsessiva investigació sobre el cas de Georg Welzel, un dels dos últims executats a garrot vil durant la dictadura de Franco.

Raúl Riebenbauer (València, 1969) és autor del llibre 'El silencio de Georg', una documentada investigació sobre la mort de Georg Welzel, el protagonista del seu curt documental. També va investigar la famosa fotografia del milicià de Capa/Taro i ho va narrar al documental 'La sombra del iceberg'.

Ha viscut a Lima (el Perú), on va impartir tallers de documental i periodisme d'investigació. Des de 2017 està centrat en la creació de documentals.

Produït pel màster en Animació de la Universitat Politècnica de València, 'Un cuarto de equipaje' és un curt d'animació dirigit per l'equatoriana Daniela Cuenca amb guió de la pròpia Cuenca i la colombiana Paula Tinoco.

EXPERIÈNCIES SOBRE LA MIGRACIÓ

Inspirat en les vivències familiars i les experiències sobre la migració de la seua directora, el curtmetratge té com protagonista a Soledad, una migrant de 65 anys que ompli una maleta de regals per a enviar a la seua família, mentre s'endinsa en un viatge de fantasies i records sobre els seus éssers estimats i els incomptables objectes que ha acumulat per a ells en una muntanya d'equipatge dins de la seua xicoteta habitació.

Després d'estudiar Multimèdia i Producció Audiovisual en la UDLA, Daniela Cuenca (Quito, 1993) va arribar a València en 2018 per a cursar el màster en Animació de la UPV.

Durant el màster va dirigir 'Un cuarto de equipaje' com a part del seu treball de titulació. El curt està inspirat en la vida de la seua tia Cecilia, que ha viscut com a migrant a Espanya durant més de 20 anys.

Produït per Miguel Molina per a Jaibo Films, 'Hardcore' és el nou documental dirigit i escrit per l'alacantí Adán Aliaga. Protagonitzat per Rafa Botella, Marisa Martí i Eva González, 'Hardcore' aborda el drama de Rafa, que viu prostrat en el seu llit des de fa quinze anys i a cura de la seua mare.

Rafa passa el temps component música hardcore i escoltant videos sobre taoisme. Però des de fa uns anys els dolors són tan insuportables que Rafa està pensant seriosament a demanar la mort assistida.

Adán Aliaga (Sant Vicent del Raspeig, 1969) ha dirigit vint pel·lícules entre curts i llargmetratges. Entre les seues obres més reconegudes figuren 'La casa de mi abuela' (2006) i 'The Fourth Kingdom' (2019), codirigida amb Àlex Lora, que va obtindre el premi al millor documental en els Premis de l'Audiovisual Valencià i als Premis Gaudí.

Produït per Alejandra Mora per a Quatre Films, 'Las visitantes' és un curtmetratge de ficció escrit i dirigit per Enrique Buleo i protagonitzat per Teresa Alfaro, Ana María Sánchez, Pepa Mas i Alicia Flores.

Explica la història de tres dones jubilades que viatgen amb autobús de camí a Europa. Acaben d'enviduar i és hora de començar a viure. S'han passat la vida sentint parlar de les meravelles del turisme i es moren de ganes de viure eixa nova experiència.

Enrique Buleo (Villanueva de la Jara, 1979) té una notable trajectòria com cortometrajista. Entre les seues obres més reconegudes figuren 'Sângerete' (2012), 'In Self-Defense' (2014), 'Decorosa' (2016) i 'El infierno y tal' (2019), que va estar present en el catàleg 'Curts' de 2019.