Estos son los peligros de compartir una foto del décimo de lotería de Navidad por WhatsApp

Una de las tradiciones de la lotería de Navidad es, precisamente, compartir los décimos del sorteo de Navidad, que se celebra este miércoles 22 de diciembre de 2021, con los amigos, pareja, familiares y demás seres queridos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta unas recomendaciones a la hora de hacer estas participaciones con los décimos, ya que a la hora de cobrar los premios, podría haber problemas.

Es ampliamente conocido que mandar una foto del décimo por WhatsApp en cuestión a cada uno de los participantes es una de las pruebas que pueden llevarse a cabo para demostrar quiénes participan y entre quienes hay que repartir el premio.

Sin embargo, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indican que no es del todo recomendable hacer esto solamente, ya que esta foto puede no ser suficiente a la hora de reclamar tu parte del premio y, de hecho, la persona que tiene el décimo original podría alegar que esa foto está manipulada y que la persona que tiene la foto no ha participado en la compra del boleto.

Así, además de la foto es recomendable que se fotocopie el décimo, entregando la copia firmada a cada uno de los participantes e incluyendo el nombre y el DNI del depositario, indicando también el número, serie y fracción.

En el caso de haber adquirido el décimo online, hay que hacerlo en una página oficial de una administración de lotería autorizada y guardar todos los correos electrónicos que confirmen la compra.

