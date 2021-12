Jorge Sanz dice por qué prefiere trabajar con David Trueba en lugar de con Pedro Almodóvar: "Rompe a los actores"

Después del emotivo último programa protagonizado por Rozalén y Mamen Mendizábal, este martes 21 de diciembre volvió Fuera del mapa a La Sexta. El formato, presentado por Alberto Chicote, contó con Jorge Sanz y Eva González como invitados.

El actor mostró su faceta más personal, pero también recordó algunos hitos de su carrera profesional, como cuando recibió un Goya en 1989 por su papel en Si te dicen que caí de Vicente Aranda. Sin embargo, el director del que habló con más cariño fue David Trueba.

Sanz llegó a emocionarse al mencionar al cineasta y recordó, entre lágrimas, que con Trueba había trabajado en todos los niveles durante 30 años y que habían llegado a ganar el Oscar a la Mejor película extranjera por Belle Èpoque en 1994. "Fui a Los Ángeles a rascar roña en las duchas en un hostal y acabé recogiendo un Oscar. Es acojonante", contó.

Chicote, impresionado al ver roto a Sanz, quien suele destacar por su actitud despreocupada, instó al actor a decirle al propio Trueba lo que signficaba para él, pero el aludido prefirió que se enterase al ver el propio programa. Por el contrario, el intérprete madrileño no tuvo palabras amables para Pedro Almodóvar.

Sanz recogió que el director le echó del rodaje de la película Carne trémula, de 1997, a la semana de que empezara la grabación, por lo que le sustituyó Liberto Rabal: "A la semana ya me había puesto de patitas en la calle, pero me pagó la película entera y con eso pagué la casa de mis padres. Me despidió por gilipollas, porque yo era un gallito arrogante", contó.

Según recordó, su personaje en Carne trémula tenía que pedir un café en una escena, algo que, para Almodóvar, no conseguía hacer con realismo... hasta que, en el intento número 40, Sanz se hartó.

"Me decía: 'Así no se pide un café... mal, mal, mal'. Y después de 40 veces mal, llega un momento en el que que no puedes más", rememoró. También dijo que se llegó a sentir humillado por las frases del director: "Hoy Jorge no sabe pedir un café, cortamos rodaje. Mañana volveremos a ver si sabe pedir un café".

El actor dijo también que no le gustaba la manera de trabajar de Almodóvar, porque "rompe a los actores", que son "muy frágiles". En esa línea, añadió que creía que, a excepción de Antonio Banderas, quienes seguían colaborando con el cineasta lo hacían porque tenían poco carácter.