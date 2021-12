Valls desvela los secretos de '¡Ahora caigo!' en 'El hormiguero': "Al principio no controlábamos las trampillas"

El hormiguero se vio obligado a entrevistar a sus dos invitados de este martes, Arturo Valls y Omar Banana, por videollamada. Ambos estaban contagiados por coronavirus y no pudieron acudir al plató de Antena 3.

Pese a no estar físicamente en el programa, los actores presentaron su nueva serie, Sin novedad, que ya se puede ver en HBO Max: "Coincide con los pocos escenarios de Camera Café, es lo que no ves en una serie de acción de policías, la espera, las conversaciones de esos policías antes de entrar en la acción... Hay costumbrismo, esas cosas cotidianas, no pasa nada hasta que pasa y de ahí surge la comedia", afirmó Valls.

Pablo Motos le pidió que presentara a su compañero de reparto: "Omar es un actorazo que he descubierto hace poquito, tiene una frescura que es un poco robaplanos, hipnotiza y me ha encantado verlo trabajar", señaló el invitado.

El presentador quiso saber si Omar había tenido algún problema con su apellido "porque pocos se creen que es real, pero: ¿Cómo te fue en el colegio apellidándote Banana?". El actor respondió que "te puedes imaginar, pero es guay que un apellido que al principio te hace gracia, luego te sirve para trabajar y te recuerda todo el mundo".

Arturo Valls y Omar Banana, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Recuerdos de '¡Ahora caigo!'

"Arturo, se ha acabado ¡Ahora caigo! después de 10 años: ¿Cómo fue el último día?", quiso saber Motos. Valls le contestó que "precisamente hoy me han mandado una foto de cómo desmontaban el decorado y he sentido un escalofrío, una imagen vale más que mil palabras, la metáfora absoluta de lo que significaba".

Pero el presentador le hizo la pregunta que todos querían hacerle a Valls: "¿Hubo alguna vez un problema con la gente que se caía por las trampillas?". El invitado señaló entre risas: "Ahora se puede contar...".

"Al principio sí que hubo problemas porque no las controlábamos mucho. Luego tomamos medidas como gente que no fuera sedentaria, que físicamente estuviera bien, el peso... pero las primeras semanas sí pasaron cosas", recordó Valls.

Y contó una anécdota sucedida en las primeras grabaciones del concurso: "Hubo un día que un concursante que debía caer, me estaba mirando de frente y, por detrás, se escuchó un golpe muy fuerte porque se había caído un oponente para el que no estaba previsto que se abriera la trampilla".

"Se lesionó del ligamento cruzado... ya luego aprendimos a manejar los botones correctamente", comentó entre risas Valls. Motos señaló riéndose que "apretabais el botón bueno, no del inocente".