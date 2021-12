María Teresa Campos ya no solo tiene que preocuparse por la supuesta nueva relación entre Bárbara Rey y Bigote Arrocet, sino por una de las historias más rocambolescas de la historia reciente de Sálvame. Según el programa, un perro habría encontrado en un descampado documentos de la mítica presentadora.

"Hay contratos de televisión. Hay informes médicos. Contratos de Telecinco, de Antena 3, fotografías con Bigote Arrocet, personales vuestras", ha empezado a relatar Kiko Hernández. El programa ha contactado con Carmen Borrego al momento, dejándola totalmente sorprendida por la información.

"Eso ha tenido que ser culpa de los de la mudanza, si es que es cierto. Fotos no puede haber porque yo guarde todas en una caja. Me quedo muy sorprendida", ha dicho Carmen Borrego. "Nosotros le pedimos a la empresa que destruyera los documentos antes de tirarlos. Si no lo hizo, va a tener muchos problemas, porque esto es muy serio".

El programa no ha querido desvelar más sobre el contenido de los documentos encontrados en el descampado. Carmen Borrego y Kiko Hernández han acabado por enfrentarse, pero está claro que seguirán desvelando poco a poco más información sobre ello en próximos programas.