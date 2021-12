Gloria Camila revela que estuvo a punto de ir a 'La isla de las tentaciones': "Mi novio sí quería pero yo dije que no"

Gloria Camila reveló este lunes en Ya son las ocho, programa donde colabora, que Kiko Jiménez y ella recibieron la propuesta de participar en la primera edición de La isla de las tentaciones.

La primera temporada del reality se emitió en enero del pasado año, y la hija de Rocío Jurado rompió con su expareja el verano anterior, justo cuando se estaba rodando el programa en República Dominicana.

"Me lo contaron de otra manera y yo dije que no. Kiko sí quería y yo dije que no quería ir", confesó la tertuliana en el plató, asegurando que se mantiene firme en su decisión de no participar en un programa de ese tipo.

"A día de hoy tampoco iría con David", explicó, subrayando que su actual pareja prefiere mantenerse al margen de la televisión: "Siempre quiere estar detrás y que no se le ubique públicamente".

No obstante, la colaboradora no dudó en dar algunos datos sobre su novio, pues sus compañeros se mostraron muy interesados. "Es profesor de inglés, está en un colegio superfeliz, juega al fútbol...", sentenció, con una sonrisa en la cara.