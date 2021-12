El Gobierno y sus socios rechazan una propuesta del PP para equiparar por ley sueldos de policías, mossos y ertzainas

El Gobierno y sus socios han rechazado este martes la toma en consideración de la proposición de ley del PP en el Congreso para equiparar los sueldos de los policías nacionales y guardias civiles al de las policías autonómicas. De esta forma, la Ley Orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se tramitará al considerar la mayoría de la Cámara que no respeta las competencias de la comunidades autónomas. Los apoyos -a regañadientes- de Vox y Ciudadanos no han sido suficientes para debatir en Pleno "medidas legales que impidan la desigualdad en el régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad", según ha defendido la popular Ana Belén Vázquez.

En palabras de la diputada del PP, la propuesta buscaba "culminar" el proceso de equiparación salarial iniciado mediante el acuerdo suscrito el 12 de marzo de 2018 entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos y asociaciones de guardias civiles para equiparar los salarios de todos los cuerpos policiales sin excepción.

Un acuerdo de "obligado cumplimiento", dotado con 807 millones de euros en los presupuestos que aprobó el Gobierno del PP en 2018 antes de la moción de censura y del que todavía existen "tres cláusulas que el Gobierno ha incumplido", ha sostenido Vázquez.

La primera cláusula del acuerdo señala "la necesidad de contratar una Consultoría Externa que fije los criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros suponían la equiparación salarial total y absoluta". Para la diputada, dicha Consultoría "se hizo", pero "se desechó porque no gustó".

Menos aún se ha cumplido para Ana Vázquez "la tercera cláusula", que acordaba destinar 100 millones de euros cada uno de los ejercicios (2018, 2019 y 2020) para incentivar el reingreso del los policías nacionales en segunda actividad sin destino y los guardias civiles en Reserva a al servicio activo.

Y en tercera instancia, al parecer de la diputada, tampoco se ha llevado a efecto la octava cláusula, que planteaba al Ministerio del Interior la obligación de impulsar las medidas legislativas "que fueren necesarias para garantizar que en el futuro no se pudiera producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones", ha dicho.

En contra: El Gobierno y sus socios

El PSOE y el resto de partidos que apoyan al Ejecutivo de Sánchez han tumbado la proposición de ley del PP, al considerar, en palabras de la diputada socialista, Gemma Araujo, que dicha propuesta forma parte de una estrategia del partido de Casado para "instrumentalizar a los policías en la estrategia de desgastar al Gobierno".

En ese misma línea, ERC ha criticado la utilización "perversa" y de carácter "político" de la policía por parte del PP, que según Gabriel Rufián celebró manifestaciones junto a Jusapol en Barcelona o Alsasua, cuando ahí "no está la sede del Ministerio del Interior".

Para Unidas Podemos, dicha propuesta iba en contra de las competencias autonómicas que reconoce la Constitución. Al igual que para el PNV, que la ha tildado de "distorsión deliberada de la realidad constitucional". Como consejo, el representante de los jeltzales, Mikel Legarda, ha recomendado a los populares que propongan primero "la fusión entre la Guardia Civil y la Policía Nacional".

A favor: Vox y Ciudadanos

Vox y Cs han respaldo la iniciativa, pero también han cargado duramente contra el PP, al que han reprochado "intenciones" políticas tras la propuesta. Ambas formaciones han opinado que el texto era "muy mejorable" y no han dudado en constatar sus diferencias en la materia de seguridad ciudadana.

"Más vale esto que nada", ha iniciado su alocución el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. A su juicio, dicha reforma era "insuficiente" por no tener en cuenta otros aspectos como "la equiparación en materia de horas extra o la jubilación".

A su vez, el diputado de Cs, Miguel Gutiérrez, ha criticado que "durante casi 40 años ni el PP y el PSOE había hecho nada por resolver este problema". En su lugar, ha señalado, "han preferido dar prebendas a los partidos nacionalistas".