Mayor afluencia de personas para realizarse PCR a las puertas de Navidad: "Quiero quedarme más tranquilo"

"Quiero quedarme más tranquilo en estos días", ha comentado a Europa Press Televisión una de las personas que esperaba su turno para someterse a una PCR y que ha asegurado que, pese a no tener contactos estrechos con covid, ha preferido hacerse esta prueba diagnóstica. "Me preocupa el aumento de contagios, pero lo más triste es que no hacemos lo que teníamos que hacer para curarnos", ha argumentado.

Una situación similar han explicado dos miembros de un grupo de música, quienes han decidido realizarse esta prueba como medida de prevención en vista de los conciertos que tienen programados en esta fechas.

"Queremos estar seguros y preparados para poder ir a tocar y creo que lo mejor es este tipo de pruebas", ha asegurado uno de los miembros de esta banda, que recalca que, ante el aumento de casos positivos de covid, "tenemos que ser muy responsables".

Otro de los músicos ha señalado que se ha podido realizar pruebas de antígenos en su casa, pero precisa que se siente más seguro con una PCR negativa: "Es mucho más fiable".

Ambos han reconocido estar algo "asustados" por el aumento de casos y han afirmado que sí que están observando un mayor número de contagios en su entorno social por lo que creen que es importante tener "algo de seguridad en casa" en estas fechas en las que "nos juntamos más con amigos y familiares".