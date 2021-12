El CVC renova el secretari i tria vicepresidenta en una votació de la qual s'absenten sis membres

L'últim ple de l'any de l'organisme consultiu tenia en l'ordre del dia la reorganització dels seus òrgans de govern i de les comissions informatives a través de les quals es duu a terme el treball assessor del CVC.

En concret, es plantejava, a proposta del president de la institució, Santiago Grisolía, el nomenament de la vicepresidència, de la secretaria i de la Comissió de Govern del CVC després de les últimes eixides i del nomenament de nous integrants.

En un moment de la sessió, sis dels consellers, proposats pel PP, han expressat el seu desacord per qüestions com la proposta de llista presentada per a presidència i amb la fórmula de votació, ja que, en celebrar-se el ple de forma híbrida -presencial i telemàtica- les persones que estaven físicament podien votar de forma secreta, mentre que no era possible per als quals han assistit en línia, han explicat a Europa Press fonts coneixedores.

Malgrat açò, com es donava quorum s'ha dut a terme la votació amb la resta de 12 membres presents en el CVC i tres més -president i dos consellers- d'assistència telemàtica.

Segons informa el CVC en un comunicat, la vicepresidència l'ocuparà Dolors Pedrós, i Jesús Huguet repeteix en el càrrec de secretari.

Quant a la Comissió de Govern, el ple ha votat "amb caràcter secret i s'ha aprovat per majoria una llista oberta". En concret, i a més del president, la vicepresidenta i el secretari, membres nats, aquesta comissió ha quedat constituïda per les persones següents: Marta Alonso, Ana Noguera, Rosana Pastor i Gerardo Muñoz.

També s'han reorganitzat provisionalment les noves composicions de les comissions de treball, de manera que els membres que han entrat ara a la institució -Marta Alonso, Vicent Torrent i Xavier Aliaga- s'incorporaran de ple dret al treball de les comissions informatives.