L'ICAV i la UCV creen una "clínica jurídica" per a oferir assistència a ONG i entitats sense ànim de lucre

La Clínica Jurídica de la Facultat de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de la UCV té com a objectiu formar en el plànol pràctic a l'alumnat d'últims cursos de grau i màster de la Facultat.

Els alumnes, tutoritzats per professorat universitari, treballaran conjuntament amb professionals de l'advocacia voluntaris, que proveirà l'ICAV com a centre d'intermediació, sobre casos reals i específics per a entitats sense ànim de lucre. Els casos 'PRO BONO' es podran presentar tant des de la pròpia universitat com des de l'ICAV, detallen els responsables del projecte en un comunicat.

Les dos entitats porten anys d'estreta col·laboració, fruit de la qual s'han elaborat i s'ofereixen plans formatius conjunts, com el Màster Universitari de l'Advocacia, el Màster en Dret Esportiu o el més recent Títol d'Expert Universitari en Dret de la Discapacitat.

Aquest conveni s'emmarca dins del Programa ICAV PRO BONO que el Col·legi d'Advocats de València ha engegat, en el qual, a més de les Clíniques Jurídiques, també s'ha creat una borsa de lletrats i lletrades que, de manera voluntària, s'ocupen de casos PRO BONO. Per a açò, dins d'aquesta borsa, tots els advocats són classificats per especialitats i han de reunir uns requisits especials per al seu accés a la mateixa, que, al seu torn, valora una comissió especialitzada en la matèria. Els receptors del programa són les ONG i les entitats sense ànim de lucre.

Així, la degana de l'ICAV, Auxiliadora Borja, ha afirmat que "el Programa ICAV PRO BONO assegura el compliment d'una de les principals finalitats dels Col·legis d'Advocats que no és altra que ajudar a complir degudament l'alta missió de salvaguardar els drets de tots a través de les ferramentes disponibles en benefici de la justícia, fonament de la pau social". Borja també ha afegit que "crear una Clínica Jurídica, conjuntament amb la Universitat Catòlica de València és per a nosaltres una garantia de professionalitat i excel·lència".

El conveni per a la creació de la Clínica Jurídica de la UCV ha sigut rubricat per la degana de l'ICAV i pel rector de la UCV, José Manuel Pagán. En la firma ha estat present Nuria Martínez, degana de la Facultat de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de la UCV.