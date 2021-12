PSPV-Compromís i UP mantenen les seues diferències sobre el pressupost d'À Punt a un dia de la votació

La setmana passada, UP va decidir modificar aquesta proposta amb la intenció de fer-la compatible i "no entrar en contradicció" amb la dels seus socis, garantint que defensarà els 12 milions per a fomentar al sector audiovisual encara que no vaja directament al pressupost d'À Punt.

En la sessió d'aquest dimarts del ple de les Corts, durant el debat d'esmenes a un dia de la votació, la portaveu adjunta d'UP, Estefania Blanes, ha reafirmat que donaran el seu suport a l'esmena dels seus socis encara que consideren que és insuficient per a les necessitats de la corporació.

Ha advertit així que "les baixes per COVID o malaltia no s'estan cobrint perquè les borses d'ocupació s'han esgotat", a més de recordar que la llei diu que els informatius s'han de cobrir per treballadors de la 'casa'. "No tenim més arguments que complir la llei", ha asseverat en relació a l'obligació de la Generalitat de destinar el 0,3% del pressupost anual a À Punt.

Blanes, diputada per Esquerra Unida, ha tornat a advocar per la creació d'un segon canal i ha destacat que els socis sí donaran suport a la seua proposta perquè la Generalitat assumisca el pagament que hauria de realitzar À Punt per l'IVA arran del canvi de criteri de l'Agència Tributària.

Del PSPV, la diputada Sabina Escrig s'ha centrat a lamentar la situació de l'audiovisual valencià recordant que "el PP va tancar RTVV amb 1.700 treballadors i 1.300 milions de deute", la qual cosa va convertir la Comunitat en "l'única regió europea sense televisió autonòmica".

Entre l'oposició, Rubén Ibáñez (PP) ha acusat PSPV i Compromís de "prendre el pèl" quan "en realitat intenten tapar les pèrdues d'À Punt i un incompliment manifest del pressupost", mentre Tony Woodward (Cs) ha advertit que À Punt supera el requisit de destinar un terç del seu pressupost al personal.

Com a rèplica, la diputada d'UP ha recordat que es va establir una moratòria per a complir amb el requisit de personal, amb el que "és innecessari limitar la despesa" per al capítol I del pressupost. Ha convidat a Ciutadans a sumar-se a aquestes esmenes si tant defèn la radiotelevisió pública i ha replicat al PP que els 12 milions "no van a un forat, van al sector audiovisual".