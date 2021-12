Así ha cambiado Tatiana Malyshkina, concursante de 'Gran Hermano 11'

Tatiana Malyshkina fue una de las concursantes más carismáticas de la 11.ª edición de Gran Hermano. Allá por el 2009, con Mercedes Milá aún a la cabeza, la joven rusa de 19 años resaltó por encima de sus compañeros por su deslenguado vocabulario y su genio.

Desde entonces, ha sido una de las concursantes que menos recorrido mediático ha tenido. Nagore Robles, de su mismo año, es una de las caras más reconocidas actualmente de Telecinco.

Tatiana ahora tiene 32 años y sigue viviendo en Roquetas de Mar, aunque su vida ha dado muchas vueltas en la última década. La peluquera volvió a su pueblo de Almería tras su paso por el reality, hasta que en 2015 se enamoró y caso con otro joven ruso.

Juntos decidieron volver a Rusia, donde estuvieron tres años viviendo juntos. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y Tatiana volvió a Roquetas en 2019, cuando anunció que se divorciaba.

Su vuelta al país de origen le quitó ese característico acento andaluz que tenía en la casa de Guadalix y la ha dejado con un irreconocible acento ruso, del que ha hablado en sus redes sociales. Tati es muy activa en Instagram y, sobre todo, TikTok.

Allí ha compartido parte de su vida profesional, como camarera de un bar de copas, pero no ha sido muy abierta de su vida personal. A menudo muestra sus grandes apoyo en su pueblo, su madre, su hermana y su sobrina. No obstante, no se sabe si otro hombre ha vuelto a robarle el corazón.