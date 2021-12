La llista d'espera quirúrgica baixa 13 dies en un mes a la Comunitat i és la més baixa des que va començar la pandèmia

No obstant açò, en aquests moments 60.674 persones esperen a ser intervingudes, la qual cosa suposa 493 més que el mes passat. D'ells, 36.658 porten fins el 90 dies esperant, 10.613 entre 91 i 180 dies, i 13.403 més de 180 dies.

El nombre d'intervencions programades en els hospitals del sistema sanitari públic s'ha incrementat un 10% en passar d'11.160 al mes d'octubre a 12.254 al novembre. D'aquesta manera, el total de persones que han deixat d'estar en la llista d'espera es xifra en 28.013, és a dir, 2.022 més que en el mes d'octubre.

Per la seua banda, l'activitat per autoconcert, quan el personal sanitari i no sanitari, de forma voluntària i retribuïda, allarga la seua jornada per a realitzar activitats quirúrgiques, ha augmentat un 15,3% en pujar de 2.819 en el mes d'octubre a 3.250 al novembre.

No obstant açò, la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, ha assenyalat que aquestes bones dades cal valorar-los amb "prudència" ja que la situació epidemiològica de la pandèmia "pot condicionar l'activitat assistencial". En tot cas, ha recalcat que sempre estan garantides les operacions urgents i no demorables.

A més, ha destacat que s'ha fet un esforç "ímprobe" per atendre a totes les persones amb patologies no-COVID. "Ara bé, afrontem un repte col·lectiu sense precedents i només ho superarem units, remant tots en la mateixa direcció", ha assenyalat.

Aquesta reducció de l'espera mitjana per a ser intervingut quirúrgicament es reflecteix en tots els departaments de salut i és especialment significativa a Elda, amb un 30% menys; La Ribera, un 21% menys, i Gandia, un 21%.

D'aquesta manera, el departament amb major llista és el d'Alcoi, amb 168; Alacant amb 148 dies, Hospital General d'Alacant, amb 137; Hospital General de València, 126; La Fe, 121; l'Hospital Provincial de Castelló, 117; Vinaròs, amb 113; i La Plana, 110.

Per sota dels cent dies, estan Xàtiva, amb 98; Elda, 92; el Clínic i l'Hospital General d'Elx, 76; Requena, 73; La Ribera i La Marina Baixa, 64; Sagunt i Torrevella, 63; Castelló, 60; Oriola, 59; Denia, 58; Peset 57; l'Arnau i Manises, 56; Gandia, 50; Elx, 45

Respecte a les especialitats, les demores mitjanes s'han reduït en totes, incloses les que més sol·licituds quirúrgiques tenen: traumatologia (21 dies menys), oftalmologia (-8) i cirurgia general (-11). La disminució en els dies d'espera és considerable, a més, en cirurgia pediàtrica, amb una reducció de la demora de 14 dies, cirurgia maxilofacial (-13), i cirurgia plàstica, neurocirugia i cirurgia toràcica (12 dies menys d'espera en cada especialitat).