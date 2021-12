Joan Carles González Pujalte guanya el XX Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia de Burjassot

El seu poemari s'ha alçat com a mereixedor del premi d'entre les set obres presentades al concurs, segons la decisió del jurat, conformat pels poetes i escriptors Francesc Piera, Elm Puig i Adrià Targa.

Segons consta en l'acta del Jurat, que va emetre la decisió per unanimitat, es tracta d'un compendi de poemes "quasi en prosa, però amb versos poderosos, amb musicalitat i clar domini del lèxic, que parteix del suïcidi de Stefan Zweig a la ciutat brasilera de Petrópolis".

És una obra, apunten, amb dos parts diferenciades, "que esgarra i no deixa pausa i que desparrama robustesa, amb un constant bombardeig d'imatges i domini de termes biològics i recursos lingüístics, acaramullat també de referències artístiques i reflexions sobre la mort que han emanat d'Europa i d'Occident vistes des de lluny així com sobre el fet poètic i l'amor".

Joan Carles González Pujalte (Mataró, 1963) és llicenciat en Història de l'Art. Ha sigut premiat en diferents certàmens literaris, tant de poesia com de narrativa, a Catalunya, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Euskadi.

El poeta ha publicat prop d'una vintena de llibres en editorials com a Columna, Viena, Pagès i Bromera, des de 'Nicotina als llavis' (1998) fins a 'Rastres de l'escapista' (2015), 'Les coses i els miratges' (2015), 'Esbós, teoria i poètica de la nou' (2016) o 'L'Est', amb el qual va obtindre el premi de poesia Joan Perucho Vila de Ascó 2016.

El premi Vicent Andrés Estellés, atorgat per l'Ajuntament de Burjassot, aconsegueix la seua vintena edició, amb una dotació econòmica de 9.000 euros. El certamen, creat el mateix any en què va morir el poeta en 1991 per a honrar la seua memòria, té com objecte seguir promocionant la figura i l'obra literària de Vicent Andrés Estellés en el poble que li va veure nàixer i, al temps, seguir promovent la creació literària.