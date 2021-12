La Comunidad de Madrid está más cerca de tener unos nuevos presupuestos autonómicos, los primeros de Isabel Díaz Ayuso como presidenta y los primeros desde el año 2019. La Asamblea regional ha comenzado este martes el trámite final de las Cuentas para 2022, que se alargará a la jornada de este miércoles, cuando se producirá la votación final del proyecto de ley. El debate de las enmiendas parciales ha discurrido según el guion preestablecido: PP y Vox han defendido el presupuesto en virtud del pacto que firmaron hace unas semanas y juntos, previsiblemente, bloquearán las más de 3.000 propuestas en materia presupuestaria que han registrado Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

El bloqueo al que han sido sometidas las enmiendas de las tres fuerzas de la izquierda ha estado presente a lo largo de la dilatada jornada en la Cámara de Vallecas, que empezó este martes a las 10.00 horas y se prevé que se alargue hasta bien entrada la noche. "Ya era hora de que la Comunidad de Madrid tuviera presupuestos, pero por desgracia la Asamblea de Madrid, y esto lo sabemos todos, ha intervenido muy poco", ha lamentado Jacinto Morano, diputado de Unidas Podemos y el primero en intervenir en la primera jornada de pleno presupuestario.

Morano ha afeado que al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que haya hecho oídos sordos a las propuestas de su grupo y del resto de partidos de la izquierda, pero, en último término, ha responsabilizado a Vox del rechazo a las iniciativas. "Aquí la culpa es de quien ha pactado con el Gobierno", ha enfatizado el diputado, que ha minusvalorado el pacto que cerró Rocío Monasterio con Javier Fernández-Lasquetty. "Les han vacilado", ha subrayado el diputado morado dirigiéndose a los parlamentarios del grupo de Abascal, para agregar que en su pacto no han conseguido que se admita "nada que no tuviera pensado hacer ya la Comunidad de Madrid".

Juan Lobato, portavoz del PSOE, ha tomado el relevo de Morano en la tribuna de oradores. Lo primero que ha hecho el diputado socialista ha sido explicar que intervenía en el Pleno de presupuestos tras hacer un paréntesis en su baja de paternidad, de la que lleva disfrutando alrededor de un mes. Varios casos de Covid-19 en su grupos, así como la situación que afronta la región por la sexta ola de la pandemia, han estado detrás de la decisión de acudir al debate, ha confesado Lobato.

El portavoz del PSOE ha criticado la actitud de los populares en materia presupuestaria. No han tenido "una mínima interlocución" con los grupos de la oposición para abordar las Cuentas de 2022, cuando bajo su punto de vista hubiera sido "lo lógico". Sin embargo, y teniendo en cuenta la coyuntura actual, Lobato ha vuelto a ofrecer "colaboración" al Gobierno, como ya hizo cuando se presentó el proyecto, porque es "lo serio y lo responsable". Además, ha llamado al Gobierno a recapacitar en el bloqueo a las enmiendas usando un símil futbolístico, el de parar el juego y bajar el balón. "No desfallecemos", ha resaltado el portavoz del PSOE.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, este martes en la Asamblea, donde ha recibido la felicitación de varios parlamentarios por su reciente paternidad. Víctor Lerena/ Efe

"No han leído las enmiendas ni han considerado la posibilidad de debatirlas", ha reiterado Eduardo Gutiérrez, portavoz en materia económica de Más Madrid, durante su turno de palabra. "Es una muestra de desprecio de ambos partidos por lo que es la esencia de la democracia, el debate", ha reiterado. PP y Vox son ya dos formaciones políticas "indiferenciables", según Gutiérrez. "No son conservadores, son viejos", ha acabado diciendo el parlamentario al partido del Gobierno y a su socio.

"No les hemos hurtado el debate, es que a veces la democracia es realmente dura", ha respondido Ana Cuartero, de Vox, a Eduardo Gutiérrez. La diputada ha justificado que muchas de las enmiendas que han presentado Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos ya las presentaron con anterioridad como proposiciones no de ley y recibieron un posicionamiento en contra suyo y de los populares. Como ejemplo ha citado la ecotasa turística que propone el grupo de Mónica García. "La semana pasada votamos la supresión de impuestos propios y, en coherencia con ello, no podemos apoyar una ecotasa y menos al turismo", ha señalado Cuartero, que ha tildado de "lloros" las quejas de la oposición por el bloqueo a las enmiendas.

Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del PP, se ha manifestado en la misma línea de defensa del punto del pacto que rechaza las enmiendas de la izquierda. "Los presupuestos son competencia exclusiva de los gobiernos", ha afirmado Muñoz Abrines, que ha insistido que las leyes recogen que el Ejecutivo plasma en el proyecto de las Cuentas autonómicas su "iniciativa política" y no la de la Asamblea.

Pues nada, aquí estamos, discutiendo las enmiendas a los presupuestos de la Comunidad de Madrid entre la ausencia total de TODOS los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Que esto se acepte como algo normal debería preocuparnos a todos. pic.twitter.com/A0PpwBQSo7 — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) December 21, 2021

El debate presupuestario se ha desarrollado sin la presencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, aunque en su agenda estaba previsto que acudiera. La presencia de consejeros autonómicos ha sido intermitente, todos han mantenido agenda pública y han acudido a la Asamblea cuando ha tocado el debate de las enmiendas que afectaban a sus carteras, pero en algunos momentos de la jornada la bancada del Gobierno ha estado vacía, como han mostrado (y afeado) varios diputados de la oposición a través de las redes sociales.