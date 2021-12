Cvirus.- Mascareta, ventilació i "sentit comú", claus d'un investigador del CSIC per a un nadal segur

"Després d'un any i mig molt dur que ha modificat enormement la forma en la qual ens relacionem, arribem al segon nadal sumits en aquesta pandèmia, cansats i alhora esperançats per la protecció que ofereixen les vacunes. Però la realitat i les dades ens obliguen a contindre'ns una vegada més i a ser responsables", adverteix a través d'un comunicat.

I és que, a hores d'ara, l'investigador recorda que "tots sabem el que hem de fer per a protegir-nos del virus i protegir als altres: usar mascareta, mantindre la distància de seguretat i reduir les trobades en llocs tancats tant com siga possible".

Per tant, recomana reduir el nombre de persones amb les quals interactuar, "molt a pesar de les ganes d'estar junts", i sempre seguint rigorosament les mesures de seguretat bàsiques, ja que són claus per a previndre contagis i facilitar els seguiments si els hi haguera. També és "molt important" triar la mascareta adequada per a cada espai: en exteriors, la quirúrgica o higiènica, mentre en interiors és aconsellable usar una FFP2.

Durant les reunions familiars que se celebren en domicilis, les mascaretes i la ventilació de les estades són les ferramentes "més eficaces". L'investigador aconsella utilitzar mascaretes FFP2 amb filtre viricida que s'adapten al contorn del rostre per a no deixar buits que permeten l'entrada d'aerosols.

Una altra de les seues recomanacions és retirar les mascaretes només en el moment en el qual es menge o en el moment de beure i guardar-les en un sobre o caixa de plàstic, no sobre la taula, en una butxaca o deixar-les penjades de la monyica o braç.

TEST D'ANTÍGENS ABANS DELS MENJARS I SOPARS

S'ha de renovar l'aire de les estades i, per a açò, recorda que el millor és la ventilació creuada, obrint portes i finestres oposades. També veu molt recomanable realitzar-se un test d'antígens ràpid, accessible en qualsevol farmàcia, abans de les reunions familiars, per a "assegurar-nos que tots estem protegits i evitar riscos".

L'expert insisteix que el llavat de mans és essencial, així com evitar besades i abraçades. "Els no convivents no haurien de passar a la cuina, ni tocar el menjar, ni coberts de la resta de comensals", subratlla, i afig que "sempre que siga possible, s'ha de mantindre la distància de seguretat i no allargar les sobretaules a l'excés".

En definitiva, "és el moment de fer prevaldre el sentit comú per a gaudir d'un nadal el més segur possible i protegir-nos tant nosaltres, com als més vulnerables; és a dir, als nostres majors i persones amb patologies importants".