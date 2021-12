El pla d'aparcament de Russafa preveu 1.377 places per a veïns i una zona verda exclusiva residencial

L'Ajuntament de València, que ha informat d'aquesta trobada en un comunicat, ha assenyalat que la petició d'implantació de l'estacionament de residents en aquest barri per part de les entitats veïnals "es remunta als anys en què es van escometre les diferents fases de la reurbanització de Russafa, conclosa en 2014".

El consistori ha indicat que aquestes "van suposar una notable reducció de places d'estacionament" i que la demanda "es va reiterar l'any 2017 a la corporació municipal".

"L'establiment de la zona d'estacionament residencial és una demanda constant de les entitats veïnals, tant de Russafa com de l'entorn de la plaça de bous, que ve de molt lluny. Que no existira en una zona tan cèntrica de la ciutat feia de València una anomalia entre les capitals europees", ha exposat Grezzi, que ha assenyalat que aquest, "com a moltes altres", quedarà "en breu" arrere.

Una vegada introduïda la possibilitat en l'actual Ordenança de Mobilitat i amb la nova gestora de l'ORA en funcionament, el Servei de Mobilitat Sostenible ha encarregat l'estudi de la zona per a atendre eixa reclamació.

L'administració local ha assenyalat que aquest compagina "la protecció residencial de l'entorn més patrimonial del barri, la prioritat dels residents amb la possibilitat dels no residents d'estacionar per breus períodes en horari comercial; la zona blava en tot el carrer Russafa i la perifèria del barri; i l'exclusivitat residencial nocturna a l'interior mantenint la rotació en el perímetre i afavorint el descans en una zona sensible a les molèsties del soroll".

L'estacionament en Zona Blava, amb una oferta de 520 places d'ús lliure, s'establirà en el perímetre del barri i en la seua artèria comercial principal (el carrer Russafa), i es facilitarà l'ús rotacional.

A excepció d'aquesta última via, l'estacionament de Zona Verda exclusiu residencial (334 places) s'establirà entre els carrers Cadis i Pintor Salvador Abril (les dos incloses) i Centelles, Matías Perelló i Regne de València. A més d'aquesta zona, també serà Zona Verda l'estacionament dels carrers General Sant Martín i Alacant.

A més de la zona exclusiva residencial, s'establirà "una àmplia oferta" de Zona Taronja, de 1.043 places, en la qual els residents podran estacionar lliurement i amb exclusivitat en horari nocturn. La resta d'usuaris podrà utilitzar-la mitjançant ORA en horari comercial. En la reunió es va indicar que les franges horàries en una i una altra modalitat estan per determinar i que la regidoria vol escoltar les peticions dels diferents actors del barri, ha detallat l'Ajuntament.

Aquesta zona taronja estarà emplaçada en els carrers Dénia, Sueca, Puerto Rico, Buenos Aires, Literato Azorín, Pere III el Gran, Doctor Sumsi, Lluís de Santàngel o Duc de Calàbria. De la mateixa manera, també s'establirà en els carrers Alcoi, Castelló i Segorbe, atenent la petició dels veïns de l'entorn de la plaça de bous de prioritzar l'estacionament residencial en aquest entorn d'especial valor patrimonial, ha destacat el consistori.

D'aquesta manera, les places d'estacionament per a residents serien 1.377 (334 verds més 1.034 taronges), i l'oferta d'estacionament no exclusivament residencial durant el dia seria de 1.563, passant a 520 a la perifèria del barri (les de zona blava) en horari nocturn. L'administració local ha assegurat que açò contribuirà a facilitar el descans del veïnat i la reducció del soroll nocturn, sense eliminar la disponibilitat de places per a visitants.

COST ANUAL

L'Ajuntament ha apuntat que l'engegada d'aquesta solució encara es dilatarà uns mesos (afectada també per la falta de components electrònics necessaris per als parquímetres) durant els quals s'acabaran d'establir els horaris, s'aprovarà per Alcaldia la seua implantació i després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província les persones residents podran començar a registrar-se com a persones usuàries.

El cost anual establit per a l'ús residencial de les zones Verda i Taronja és de 86,20 euros a l'any (7,18 euros al mes). Els visitants podran estacionar en les zones blava i taronja des de 0,55 euros i 1,10 euros, respectivament, els primers 25 minuts, i fins l'1,70 i 3,30 euros respectivament per l'estada màxima de dos hores.