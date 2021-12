Cvirus.- La Comunitat Valenciana estudia demanar el passaport covid també a les terrasses

Així ho ha indicat el president en declaracions als mitjans a Bétera, un dia després de la Interdepartamental que va aprovar expandir l'exigència del passaport en interiors i locals com a gimnasos. Aquestes mesures encara requereixen l'aprovació del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

El president ha defès, preguntat per la possibilitat d'ampliar més les restriccions per la pandèmia davant el Nadal, ha indicat que la presa de decisions "sempre ha estat adossada directament a la protecció de la salut" i ha remarcat la "corresponsabilitat", que ha sigut "fonamental" en tota la crisi.

En aquest sentit, el president ha apostat per la vacunació com el "millor antídot" enfront de la variant ómicron, i ha demanat que aquestes festes siguen uns "dies d'intensa vacunació". En referència a la Conferència de Presidents, ha esperat que s'arribe a "alguns mínims comuns per a no marejar a la gent".

Per açò, ha rebutjat un "espai de competència per a veure qui posa restriccions més severes" i ha recordat també el "cansament general" i la "necessitat de retrobaments amb seguretat" per a la "recuperació emocional", de la salut mental i de l'econòmica.

El president ha indicat que estan treballant en "quines qüestions podrien ajudar la superació de la pandèmia": l'acceleració de la vacunació en tots els segments de població, i l'ús generalitzat de la mascareta. De fet, ha recomanat el seu ús "en tot moment". També ha demanat "intentar ordenar el trànsit" en l'ús de test d'antígens perquè no hi haja situacions de desproveïment.