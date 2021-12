L'Ajuntament de València ofereix 460 places gratuïtes per a cursos d'anglés i valencià per a joves

Les classes es realitzaran des del 10 de gener al 17 de març. Els cursos de valencià oferits són nivell C1, mentre que els cursos d'anglés són nivell A2, B1 i B2. Els grups de conversa en tots dos idiomes també disposen de diferents nivells (speaking B1, B2 i C1) i valencià B2 i C1, segons ha detallat l'Ajuntament en un comunicat.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha destacat que "saber idiomes és una de les competències més demandada en el món laboral i, per açò, oferim aquests cursos d'idiomes gratuïts, que afavoreixen la igualtat d'oportunitats".

La iniciativa pretén donar suport a les persones joves que vullguen aprendre, millorar i perfeccionar aquests idiomes, així com millorar les opcions d'empleabilitat, mobilitat o superació dels exàmens oficials. Aquests cursos es duran a terme durant els mesos de gener a març en horari de matí o vesprada, perquè les persones interessades els puguen compaginar amb els estudis o el treball.

Tant els cursos formatius com els grups de conversa seran impartits a les aules de l'edifici de la regidoria de Joventut (Espai Jove VLC), en alguns Centres Municipals de Joventut, com el de Russafa, Natzaret o Patraix, o mitjançant classes online.

Com a novetat d'aquesta edició, els cursos també tindran lloc en Benimàmet, per a donar servici a la gent jove de Pobles de l'Oest, en Borbotó, per a la de Pobles del Nord, i a Castellar - l'Oliveral, per a la de Pobles del Sud, per a afavorir que les persones joves que visquen més allunyades del nucli urbà ho tinguen més fàcil per a accedir als programes de la Regidoria de Joventut.

Les persones que desitgen inscriure's el podran realitzar a través de la pàgina web de la regidoria de Joventut. Les places s'assignaran per ordre d'inscripció i seguint l'ordre dels conseqüents llistats d'espera. El termini d'inscripció ja s'ha obert.

Prèvia inscripció, s'haurà de realitzar una prova de nivell. Una vegada finalitzat el període d'inscripció, si existeixen places disponibles en un grup, les inscripcions romandran obertes fins a completar les places oferides.